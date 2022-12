Skozi Ptuj divjal s kar 123 kilometri na uro

Ptujski policisti so zgodaj zjutraj v mestu ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na odseku, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 123 kilometrov na uro. Policisti so mu vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.