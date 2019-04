SDS-ovi milijoni pod mizo, Kučanovi mediji in Pahorjev Guantanamo #WikiLeaks #video

Britanska policija je včeraj po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu aretirala ustanovitelja spletnega portala WikiLeaks Juliana Assangea. WikiLeaks je v preteklih letih med drugim objavljal tudi zaupne diplomatske depeše, ki so jih ameriška veleposlaništva po vsem svetu pošiljala v Washington. Izbrali smo najzanimivejše depeše, ki so iz Ljubljane romale v ZDA.

Foto: STA

Maja 2007 je takratni veleposlanik ZDA v Sloveniji Thomas B. Robertson v depeši poročal tudi o zadevi Patria. "Tajni vir, ki ima neposreden dostop do uslužbenca družbe Rotis, trdi, da je stranka SDS predsednika vlade Janeza Janše od Patrie prejela več kot 2,8 milijona evrov "pod mizo". Vir je še dejal, da STO Ravne ni uspelo, da bi Janševi stranki ponudil podoben prispevek," je zapisal veleposlanik.

Kot je še zapisal, izbor Patrie in pogajanja v najboljšem primeru niso bila transparentna, saj javnost ni bila seznanjena, kako je bil porabljen javni denar in kaj bodo dobili za to. V najhujšem primeru pa nam poznavalci v panogi govorijo, da sumijo, da so bila storjena kriminalna dejanja, vključno s podkupninami in velikimi izplačili političnim strankam v zameno za donosen posel, je še dodal.

Stranka SDS je navedbe v depeši zanikala.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Foto: STA

Konec leta 2009 je vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ljubljani Bradley Freden v depeši poročal o sestanku s takratnim premierjem Borutom Pahorjem. Pogovarjala sta se tudi o sprejemu ujetnika iz taborišča Guantanamo na Kubi. V pogovoru na štiri oči je premier nežno, a nedvoumno povezal uspeh preselitve zapornika z obiskom pri predsedniku Obami, je zapisal Freden. Pahor je še dejal, da bi mu 20-minutno srečanje z Obamo omogočilo oblikovati vprašanje selitve zapornika kot izraz podpore najpomembnejšemu zavezniku Slovenije in kot dokaz na novo oživljenih dvostranskih odnosov.

Pahor je takšno dogovarjanje zanikal. Prav tako je povezovanje sprejemanja ujetnikov s sodelovanjem med državama zanikal tudi kasnejši ameriški veleposlanik v Ljubljani Joseph Mussomeli.

Freden je poročal tudi o nenavadnih diplomatskih potezah Pahorja. "Pahor je ubral neobičajno pot in že drugič, odkar je postal predsednik vlade, poklical veleposlaništvo, ter nakazal, da želi negovati odnose med ZDA in Slovenijo," je zapisal Freden.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Foto: Bojan Puhek

Januarja 2007 je ljubljanski župan Zoran Janković s soprogo povabil ameriškega veleposlanika Thomasa B. Robertsona s soprogo na večerjo v "eno najboljših slovenskih restavracij" zunaj Ljubljane, ki je bila tisti večer odprta samo za veleposlanika in Jankovića. Kot še piše v depeši, je ta restavracija tudi najbolj priljubljena pri nekdanjem predsedniku Milanu Kučanu. V restavraciji pa je tisti večer hrano pomagala pripravljati tudi Kučanova hči Špela Kučan. V depeši so tudi sicer opisane vezi med Kučanom in Jankovićem.

Janković je med večerjo jasno pokazal občudovanje do Združenih držav Amerike in kot svoj vzor pri vodenju Mercatorja omenil Sama Waltona, še piše v depeši. Veleposlanik je še zapisal, da je Janković človek, ki ga je dobro imeti na očeh. Napovedal je, da bo na slovenski politični sceni igral pomembno vlogo. Janković razume, kaj pri ljudeh vžge in ima naraven občutek za ljudi, je še zapisal.

Veleposlaniku naj bi celo takratni premier Janez Janša dejal, da bo Janković dober za Ljubljano.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Foto: STA

Veleposlanik Thomas B. Robertson je marca 2005 poročal o kosilu s tedanjim predsednikom države Janezom Drnovškom. Kot piše veleposlanik, vsako slovensko kosilo vsebuje dvoje: dobro domače vino in pogovor o pomanjkljivostih slovenskih medijev. Drnovšek je dejal, da so bili v osemdesetih letih slovenski novinarji proti politiki nekdanje Jugoslavije in so bili prozahodno usmerjeni, potem pa se je veliko novinarjev obrnilo za 180 stopinj nazaj k "jugonostalgiji".

Drnovšek je kot pozitivno omenil odhod Kučana s političnega prizorišča. Meni, da bo njegov odhod verjetno pripomogel k boljšim razmeram v medijskem svetu, saj se je o Kučanu večkrat govorilo, da se je vmešaval in izvajal pritisk na medije. Drnovšek se je ob tem ironično nasmehnil in dejal, da sam tega ne počne. Dodal je, da se tudi Rusi veliko pritožujejo nad trdim stališčem slovenskih medijev do ruske politike.

Drnovšek je imel med večerjo več negativih pripomb o Kučanu in svojem nasledniku Tonetu Ropu. Pohvalil pa je Janeza Janšo, ki je takrat vodil vlado.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Foto: Tina Deu

V depeši z novembra 2007 namestnica ameriškega veleposlanika Maryruth Coleman piše o pogovoru s tedanjim ministrom Dimitrijem Ruplom. Govorila sta o obtožbah o političnih pritiskih na slovenske novinarje, sestanek je predlagal Rupel.

Rupel je med pogovorom priznal, da so si nekateri iz vlade - ne on ali premier Janez Janša - prizadevali izbrati prijateljskega urednika časopisa Delo. Uspelo jim je nastaviti generalnega direktorja in odgovornega urednika, a ta gambit je propadel po relativno kratkem času, je, kot piše v depeši, še dejal Rupel.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Regionalni šef EBRD: Janković je dobrodošla sprememba

Februarja 2007 je veleposlanik Thomas B. Robertson v depeši poročal o srečanju z regionalnim direktorjem Evropske razvojne banke (EBRD) Francoisom Lecavalierjem. Lecavalier je "popolnoma pesimističen" glede zavez slovenske vlade o nujnih reformah. Vlada se upira vsakim reformam, ki jih je obljubljala, ko je leta 2004 prevzela oblast. Vidi pa dobrodošlo spremembo takratnemu statusu quo v novem županu Ljubljane Zoranu Jankoviću. Vidi ga kot nekoga, ki ima sposobnosti in željo, da reformira Slovenijo (ali vsaj Ljubljano), za kar je takratna vlada izgubila voljo.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.

Slovenija ni podlegla pritiskom

Avgusta 2008 je tedanji ameriški veleposlanik v Ljubljani Yousif Ghafari po pogovorih s tedanjim zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom zapisal, da Rupel ni podlegel pritiskom ZDA, da bi med rusko-gruzijskim spopadom avgusta 2008 obsodil dejanja Rusije, ampak je zagovarjal enotno stališče EU do tega vprašanja. Rupel je želel pred kakršnimi koli odzivi govoriti z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Ghafari je v depeši tudi zapisal, da je pritisnil na Rupla, da bi prenesel ameriško zaskrbljenost, a se zunanji minister ni odzval, so takrat poročali mediji.

Depešo lahko v celoti preberete tukaj.