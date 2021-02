Predsednik komisije se je odzval na odločitev ustavnega sodišča

Preiskovalna komisija v zadevi Franc Kangler je od samega začetka svoje delo opravljala v mejah ustavnih pristojnosti in v skladu s sklepoma ustavnega sodišča, je zatrdil predsednik komisije Dejan Kaloh (SDS). Je pa ob tem opozoril na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2000, v kateri je navedeno, da zakon in poslovnik nista v neskladju z ustavo.

Ustavno sodišče je namreč v danes objavljeni odločbi presodilo, da sta zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Obenem je razveljavilo akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler in drugi, kolikor se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih sodnih odločitev in ugotavljanje odgovornosti sodnikov za odločitve v postopkih.

Predsednik parlamentarne komisije Dejan Kaloh je v odzivu spomnil, da je DZ parlamentarno preiskavo ustanovil na pobudo državnega sveta. Kot je poudaril, je DZ na podlagi 93. člena ustave dolžan odrediti parlamentarno preiskavo, kadar jo zahteva DS, in nima pristojnosti, da brez njegovega soglasja posega v njeno besedilo.

Zatrdil je, da se je parlamentarna preiskava od samega začetka izvajala v mejah ustavnih pristojnosti DZ in pristojnosti preiskovalne komisije. Prav tako je komisija spoštovala sklepa ustavnega sodišča, s katerima je to zadržalo izvajanje preiskave v delu, ki se nanaša na sodnike in tožilce. Tako ni izvajala pripravljalnih preiskovalnih dejanj in zaslišanja prič, ki se nanašajo na sodnike in tožilce, je pojasnil Kaloh.

Je pa v zvezi z navedeno odločitvijo ustavnega sodišča spomnil na odločbo iz leta 2000, v kateri je odločilo, da zakon o parlamentarni preiskavi ni v neskladju z ustavo ter da poslovnik o parlamentarni preiskavi ni v neskladju z ustavo in z zakonom o parlamentarni preiskavi.