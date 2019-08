Pozor, motoristi bodo ta konec tedna ovirali promet na meji

Hrvaški motoristi so napovedali, da bodo v soboto in nedeljo ovirali promet na nekaterih mejnih prehodih s Slovenijo kot tudi na številnih cestninskih postajah, v trajektnih pristaniščih in na mostu na otok Krk. Nezadovoljni so, ker pristojno hrvaško ministrstvo ni uresničilo njihovih zahtev za večjo varnost motoristov na hrvaških cestah.

Protestno akcijo so napovedali v združenju motoristov Karavana za življenje - bikerji na cesti, ki je v hrvaški javnosti najbolj znano po oviranju prometa s plačevanjem mostnine za otok Krk s kovanci majhne vrednosti. Zahtevali so ukinitev mostnine, ker menijo, da je krški most že večkrat izplačan. V združenju so številni hrvaški vojni veterani.

Poleg oviranja prometa na edinem mostu na Hrvaškem, za prehod katerega je treba plačati cestnino, za soboto in nedeljo načrtujejo protestno akcijo tudi na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Sečovlje. Promet bodo upočasnili tudi na številnih cestninskih postajah in trajektnih pristaniščih v Splitu in Zadru ter na otokih Korčula, Pag in Rab, so objavili na spletni strani združenja.

Pridružili naj bi se jim tudi slovenski kolegi

Približno 4000 hrvaškim motoristom naj bi se pridružili tudi slovenski kolegi, ki so po navedbah hrvaškega združenja nezadovoljni s sezonskimi podražitvami cestnin na Hrvaškem. Večina podjetij, ki upravljajo hrvaške avtoceste, v poletni sezoni podražijo cestnine za deset odstotkov. Izpostavili so, da z upočasnitvijo prometa ne bodo kršili nobenih hrvaških zakonov. O podrobnostih protestne akcije niso želeli govoriti.

Motoristi trdijo, da hrvaška vlada in ministrstvo za promet že najmanj pet leta zavlačujeta z uveljavitvijo predpisov za izboljšanje varnosti motoristov, ki so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu.

Od hrvaškega ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića so zahtevali postavitev zaščitnih ograj ob cestah in uveljavitev novega prometnega znaka "zahteven odsek za motoriste". Menijo, da bi morali na cestah uporabljati barve, na katerih pnevmatike ne drsijo.

Prizadevajo si tudi za izjemo motoristov pri sezonskih podražitvah cestnin kot tudi za splošno znižanje cestnin za motoriste do višine polovice zneska, ki ga plačujejo vozniki avtomobilov. Kot trdijo, razen obljub niso dobili še nobenega konkretnega odgovora pristojnega ministrstva.

Opozorili so, da se bodo povezali tudi s stavko voznikov avtobusov, ki so nezadovoljni zaradi stanja v svoji panogi, zaradi česar so v ponedeljek organizirali desetminutno opozorilno stavko. Pogajanja z vlado naj bi nadaljevali v četrtek. Če dogovor ne bo dosežen, so napovedali splošno stavko za 9. september, ko se bo začelo novo šolsko leto.

Ministrstvo: Nekaterim zahtevam smo ugodili

S pristojnega hrvaškega ministrstva so danes sporočili, da so ugodili nekaterim zahtevam motoristov. Kot so zapisali, so sprožili postopek za postavitev zaščitnih ograj za motoriste kot tudi izboljšali kakovost barv pri horizontalni prometni signalizaciji na nekaterih avtocestah.

Napovedali so tudi poskusno postavitev opozorilnih tabel za zahtevne odseke za motoriste kot tudi sprejetje predpisov za dodatne ukrepe pri projektiranju in izgradnji cest, da bi izboljšali prometno varnost, tudi motoristov. Med drugim naj bi že sanirali devet od 32 mest na državnih cestah, na katerih se pogosto dogajajo prometne nesreče.

Prav tako so izpostavili, da motoristi plačujejo cestnine v višini 60 odstotkov cene, ki velja za voznike avtomobilov. Dodatnih 20 odstotkov popusta lahko dobijo, če cestnino plačajo z elektronsko kartico (ENC). Glede sezonskih podražitev so poudarili, da te ne veljajo samo za motoriste.