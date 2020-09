Poslanke se družijo v klubu parlamentark #video

Uspelo jim je uveljaviti ženske kvote, aktivno spodbujajo ženske pri vstopu v politiko, strankarske razprtije pa pustijo pred vrati, saj jih je, kot pravijo, premalo, da bi se delile.

Poleg visokih pet naših poslank se po parlamentarnih hodnikih sliši tudi njihov glas. Za to skrbijo v Klubu parlamentark, ki deluje že tretje leto, so poročali v oddaji Planet 18.



Predsednica Kluba parlamentark, poslanka Mateja Udovič (SMC), je dejala, da strankarski vplivi nimajo nobene moči. "Tukaj se ženske dejansko usedemo za mizo in stremimo k istemu cilju - k povezovanju, sodelovanju in predvsem iskanju rešitev iz nastalih težav," je dejala.

Marsikdaj skupen jezik najdejo mimo strankarskih tirov. Danes so imele na mizi poziv Poljske k odstopu od istanbulske konvencije, ki naslavlja nasilje nad ženskami. Skrbijo zato, da zaženejo parlamentarno kolesje, kjer menijo, da lahko in morajo doseči spremembo. Za največji uspeh si štejejo uveljavitev ženskih kvot na parlamentarnih volitvah.

Edina stranka, ki svoje predstavnice v klubu nima, je DeSUS, saj poslansko skupino sestavljajo sami poslanci. "Več žensk si želimo tudi mi, saj njihovo delo ocenjujemo kot dobro," pravi vodja Franc Jurša.

"Povezovanje žensk za dosego enakopravnosti je nujno"

Kakšen je položaj žensk na vodilnih funkcijah v naši politiki, je na svoji koži izkusila prva slovenska premierka."Vsekakor se toliko kot z mojimi oblekami in čevlji niso ukvarjali z vsemi predsedniki vlad, ki smo jih imeli, skupaj. In to seveda ni prav, morali bi se ukvarjati z vsebino," pravi Alenka Bratušek, prva slovenska premierka.

Opozarja tudi, da je povezovanje žensk za dosego enakopravnosti nujno.

V klubu si želijo sdoseči več ženskih kvot tudi v gospodarstvu, predvsem pa povabiti mlade ženske, da se aktivno vključijo v politiko.