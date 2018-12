Poslanci o zakonu o interventnem odvozu odpadne embalaže

Poslanci bodo nadaljevali z redno sejo državnega zbora, na mizi pa imajo med drugim predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Ta predvideva, da bo za odpadno embalažo in nagrobne sveče, ki so se nakopičili v zbirnih centrih ter ogrožajo zdravje ljudi in okolje, poskrbela država.

Interventni zakon predvideva, da bo ministrstvo za okolje in prostor izbralo izvajalce, ki bodo nakopičeno odpadno embalažo in sveče odpeljali in obdelali, ter pokrilo stroške. Predlog določa tudi ceno odvoza in obdelave, in sicer za embalažo do 120 evrov na tono, za sveče pa do 200 evrov na tono.

Država bo lahko glede na predlog zakona vlagala regresne zahtevke za povrnitev teh stroškov od družb za ravnanje z odpadno embalažo oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami, ki v preteklosti niso izpolnili svojih obveznosti. Zakonodajno-pravna služba DZ ima sicer v zvezi s tem pomisleke, a minister za okolje in prostor Jure Leben vztraja, da mora država z denarjem davkoplačevalcev ravnati odgovorno in vsaj poskušati denar izterjati nazaj.

Nove obveznosti za družbe

Zakonodajno-pravni službi se zdi ustavno sporna tudi nova predvidena obveznost družb, da bodo morale prevzemati vse količine odpadne embalaže, tudi tiste, za katere nimajo pogodb. Ena od sprememb namreč prihaja s 1. junijem 2019, ko bodo morala podjetja začeti prevzemati vso embalažo, ki je na trgu, ne le tiste, ki jo dajo na trg proizvajalci, ki je proizvedejo več kot 15 ton na leto, je napovedal Leben.

Poslanci bodo na pobudo NSi danes sicer obravnavali tudi predlog zakona o gospodinjskem dodatku ter predlog sprememb zakonov o starševskem varstvu in vrtcih ter predlog novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev.