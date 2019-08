Poslabšanje pred sončnim koncem tedna #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sončnih in vročih prvih treh dneh tega tedna bo četrtek poln krajevnih padavin in neviht. Temperature zraka se bodo gibale pod 30 stopinjami Celzija.

Danes bo pretežno oblačno, sprva na jugovzhodu še deloma jasno. Nastajale bodo krajevne padavine, vmes tudi nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra se bo delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla.

Jutri bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V južni Sloveniji lahko sredi dneva in popoldne krajevno nastanejo močne nevihte.

Vroč in sončen konec tedna

V soboto bo jasno in vroče. V nedeljo bo dokaj sončno, malo več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne v severni in osrednji Sloveniji. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri.