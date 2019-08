Policisti prijeli Hrvata zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah

Brežiški policisti so v nedeljo med varovanjem meje pri Čatežu ustavili 33-letnega državljana Hrvaške. V osebnem avtomobilu s hrvaškimi registrskimi oznakami je prevažal štiri državljane Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Hrvatu so odvzeli prostost in ga kazensko ovadili.