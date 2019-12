Policisti Bolgaru zasegli ukradena audi in mercedes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Obrežju so policisti pri pregledu tovornega vozila iz Bolgarije ugotovili, da je imel na njem naložena ukradena avtomobila audi A8 in mercedes B170.

Policisti na Obrežju so ustavili voznika tovornega vozila iz Bolgarije, ki je želel zapustiti Slovenijo. Na tovornjaku je imel naloženih deset osebnih avtomobilov, policisti pa so ugotovili, da sta dva od njih ukradena.

Po pregledu v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da sta bila Audi A8 in Mercedes B170 ukradena v Italiji. Obe vozili so zasegli.

Foto: Policija