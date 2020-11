Pod pretvezo, da so uslužbenci policije, odtujili gotovino in mobilni telefon

V nedeljo okoli 21.30 so neznanci v bližini Velikih Lašč vlomili v hišo, pri čemer so se oškodovanki predstavili kot uslužbenci policije, medtem ko so preostali preiskali hišo in iz nje odtujili gotovino in mobilni telefon. Neznanci so s kraja pobegnili, oškodovanka pa je bila v ropu lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.