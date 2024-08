Pesnice na Dnevih poezije in vina o ženski pisavi

Eden od pogovorov na letošnjih Dnevih poezije in vina je bil posvečen pesnicam in njihovi pisavi v različnih kulturnih sredinah. Težko je ločevati med tem, kaj je ženska in kaj moška pisava, mogoče pa je reči, da je nekaj pisano z ženske perspektive in da se je ta perspektiva skozi leta tudi spreminjala, so izpostavile sodelujoče pesnice.

Če je bilo literarno ustvarjanje žensk pred desetletji posvečeno zlasti tematikam ljubezni in materinstva, se je kasneje spremenilo tudi v smeri pisanja o aktualnih družbenih vprašanjih. Nekaj podobnega se je dogajalo z družbenimi tokovi – nekdaj so bile ženske lahko le učiteljice, negovalke, manekenke ali stevardese, je spomnila ameriška pesnica Carolyn Forche. Določeni izjemi sta bili Virginia Woolf in Emily Dickinson, ki sta še danes vzor mnogim ustvarjalkam.

Forche zato ocenjuje, da družbeni tokovi neizogibno vplivajo na ljudi, zlasti v mlajših letih, ko se človek še oblikuje in sprašuje, kaj je mogoče uresničiti in česa ne. Da okolje in dogajanje v njem vplivata na ustvarjanje, je potrdila tudi pesnica Sabine Huynh, ki deluje v Franciji, a izvira iz Vietnama, od koder je pobegnila pred komunizmom. Pri pisanju se posveča tematikam, kot so vojna, begunstvo, travma in spomin. Zaposluje pa jo tudi vprašanje, kako pisati o nečem, kar ni izrekljivo ali ubesedljivo.

Bralci bi včasih radi postavljali meje

Choi Young-Mi iz Južne Koreje po drugi strani pravi, da težav z izražanjem nima, sprašuje pa se, do kje lahko pove stvari. Eden od bralcev ji je dejal, da si s svojim pisanjem ustvarja sovražnike. Z eno od svojih pesmi, v kateri je spregovorila o spolnem nadlegovanju v tamkajšnjih literarnih krogih, je namreč sprožila gibanje #jaztudi v svoji državi. "Ko pišem o politiki in feminizmu, potrebujem več svobode," je povedala pesnica.

Ko govorimo o literarnem ustvarjanju, je treba imeti v mislih tudi ekonomski vidik. Nina Dragičević se danes lahko preživlja kot pisateljica, a v mladosti se ji to ni zdelo mogoče. Ob tem pa se sprašuje, koga s svojim delom nagovarja. V svojem ustvarjanju namreč poskuša pisati z vidika drugačnosti. To je perspektiva, ki jo raziskuje že vrsto let.

Kot je še povedala Huynhova, je pisanje poezije ali drugih literarnih oblik delo, kjer je finančni vidik vsekakor pomemben. Vendar gre za delo, ki si ga izbereš: "Delamo ves čas: pišemo, prevajamo, sodelujemo na pogovorih, obiskujemo festivale, se potegujemo za štipendije."