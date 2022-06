Pahor podelil odlikovanja trem kulturnikom #foto

Elza Budau je prejela srebrni red za zasluge za izjemen ustvarjalni opus poezije, šansonov in popevk.

Elza Budau je avtorica besedil za popevke in šansone, ki so postale zimzelene slovenske uspešnice. Napisala jih je več kot tisoč. Med bolj znanimi so Poletna noč, Brez besed, Samo nasmeh je bolj grenak, Pegasto dekle, Ko ljubezen umre, Na pragu let, Ti si moja ljubezen. Med vojno se je z materjo iz Beograda preselila na Bled, pozneje pa v Ljubljano, kjer je do leta 1949 obiskovala zasebno glasbeno šolo za harmoniko, od 1950 do 1960 pa nižjo in srednjo glasbeno šolo za klavir in tam končala dva razreda srednje glasbene šole. V Ljubljani je prav tako končala osnovno šolo in gimnazijo ter se vpisala na študij arhitekture. V gimnaziji je objavljala prozo. Leta 1958 je izšel njen prvenec Diagram neke ljubezni.

Edward Clug je srebrni red prejel za izjemne umetniške dosežke na področju baletne in koreografske ustvarjalnosti.

Edward Clug je mednarodno priznani koreograf na področju sodobnega baleta in režiser Mariborskega baleta. Clug je študiral klasični balet v Cluj-Napoci v Romuniji. Leta 1991 je končal baletno šolanje in svojo srečo preizkusil v Slovenskem narodnem gledališču Mariboru, kjer je dobil svoj prvi angažma baletnega plesalca. V SNG Maribor je spoznal znanega slovenskega gledališkega režiserja Tomaža Pandurja, s katerim je začel sodelovati v njegovih avantgardnih gledaliških produkcijah, najprej kot plesalec, nato pa kot koreograf. Leta 2003 je tedaj na novo imenovani direktor SNG Maribor Danilo Rošker imenoval Edwarda Cluga za umetniškega direktorja mariborskega Baleta.

Ervin Hartman je odlikovan za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem.

Ervin Hartman je slovenski dirigent, skladatelj, aranžer, raziskovalec in glasbeni založnik. Posebno pomembna je glasbena založba HARTMAN, ki jo je ustanovil leta 1990. Z njo je še posebej slovenskim skladateljem omogočil njihovo predstavitev tudi zunaj slovenskih meja. Študiral je rog in tolkala. Kot dirigent je aktiven od leta 1967. Je ravnatelj ljubiteljske glasbene šole v Mariboru, ki jo je ustanovil leta 1976. Je tudi dirigent Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor, ki ga je vodil do leta 2019 in Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana ter mednarodnega Rotary orkestra. Prav tako je bil tudi dirigent prvega brass banda v Sloveniji, Brass Banda Maribor. Kot dirigent, žirant in predavatelj je pogosto gost na različnih seminarjih, simpozijih in tekmovanjih v Sloveniji, Evropi in ZDA. Razen tega je častni predsednik Zveze slovenskih godb in častni član mednarodne glasbene zveze CISM, pri kateri je bil dolgoletni član predsedstva, od tega sedem let kot podpredsednik. Je dolgoletni član WASBE in tudi nekaterih drugih nacionalnih in mednarodnih strokovnih organizacij.

Dogodka se je udeležila tudi nova ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Foto: Ana Kovač