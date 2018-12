Odpadne gume v Kidričevem naj bi odstranili do leta 2020 #video

Sanacija odlagališča odpadnih gum pri Kidričevem, ene od največjih ekoloških bomb pri nas, se, kot kaže, bliža koncu. Potem ko je v preteklosti gramoznico že dvakrat zajel požar in se stanje ni spremenilo že več let, so končno zalegla opozorila Evropske komisije. Po predvidevanjih okoljskega ministrstva naj bi odpadne gume odstranili do leta 2020, a domačini se bojijo, da so ocene preveč optimistične.

Podjetje Albin Promotion je pred 12 leti obljubljalo, da bo prav z odpadnimi gumami poskrbelo za sanacijo sicer močno onesnažene gramoznice. Pravilno skladiščene pnevmatike namreč naj ne bi bile ekološko sporne in naj bi bile celo primerne za tovrstno sanacijo gramoznice.

"Te pnevmatike niso bile skladiščene, kot je bilo predvideno s projektno dokumentacijo, druga težava pa je bila, da so ob pnevmatikah pripeljali tudi še kaj drugega, kar pa bi lahko bilo ekološko sporno," je povedal župan občine Kidričevo Anton Leskovar. Župan na svojem računalniku še vedno hrani fotografije požarov v letih 2007 in 2008.

Ultimata Evropske komisije, da mora biti sanacija končana do maja 2013, Slovenija ni spoštovala. Vse gume naj bi zdaj odstranili do leta 2020. Sanacija gramozne jame pa bi lahko trajala občutno dlje kot načrtovano. Okoljski inšpektorat je menil, da je bilo tu okoli 44 tisoč ton odpadnih gum, domačini pa menijo, da jih je bilo sem pripeljanih več kot 70 tisoč ton. Večje količine naj bi se namreč skrivale pod tem gramozom, ki so ga nasuli na kupe gum.

Inšpektorat za okolje in prostor je od leta 2013 do 2017 za sanacijo odštel 2,3 milijona evrov. Strošek namerava država izterjati od kršitelja, a Furs je do lani izterjal le 27 tisočakov. Tudi za odvoz preostalih gum bo okoljski inšpektorat iskal izvajalce z javnim razpisom, večina tega odpada je do zdaj romala na predelavo v tujino.