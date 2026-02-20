Obvezni zdravstveni prispevek se bo 1. marca ponovno uskladil z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu in bo predvidoma znašal 39,36 evra, so sporočili z ministrstva za zdravje. Povišal se bo za 5,9 odstotka, kolikor je znašal dvig povprečne bruto plače. Odredba je trenutno v medresorskem usklajevanju, nato bo objavljena v uradnem listu.

Način določitve oziroma uskladitve višine zneska obveznega zdravstvenega prispevka je zakonsko predpisan, ministrstvo za zdravje pa izpelje formalni postopek uskladitve.

Usklajevanje enkrat letno

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat na leto, in sicer se 1. marca uskladi z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada.

Obvezni zdravstveni prispevek je bil uveden 1. januarja 2024, ko je nadomestil dopolnilo zdravstveno zavarovanje in je sprva znašal 35 evrov mesečno. Prvič je bil usklajen 1. marca lani in se zvišal na zdajšnjih 37,17 evra.

Povod za spremembo je bilo dogajanje spomladi leta 2023. Potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov, je vlada najprej izdala uredbo. Z njo je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, ki sta ponujali dopolnilno zavarovanje, Triglav in Vzajemna, premijo dvignili, a jo zavarovancem zaračunavali po uredbi.

Kljub napovedim, da bo obvezni zdravstveni prispevek odvisen od višine posameznikovih dohodkov, ta še vedno ostaja za vse enak.

V SD prispevka ne bi usklajevali

Zaradi napovedane ponovne uskladitve so poslanci SD danes na vlado naslovili pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka. STA še čaka odziv ministrstva na pobudo.