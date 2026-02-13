Podatki o Kavčičevem obsežnem delu za zasebnika na ZZZS šele nedavno

Podatki zasebne klinike o količini dela, ki ga je zanje opravil nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič, so v evidenco zdravstvene zavarovalnice prišli šele pred nekaj dnevi in potrjujejo, da je tam delal bistveno več, kot bi smel po pogodbi o zaposlitvi, poroča portal Necezurirano.

Kot poročajo, podatki celo nakazujejo, da naj bi Kavčič v kliniki Arbor Mea, kjer bi smel delati največ uro in pol na teden, dejansko opravil nekajkrat več operacij kot v javni bolnišnici, kjer je bil redno zaposlen.

Da njegovega dodatnega dela v ambulanti, kamor naj bi preusmerjal paciente iz bolnišnice, do nedavnega ni bilo mogoče najti v evidencah zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), pa Necenzurirano pripisuje temu, da naj bi v kliniki podatke skrivali pred ZZZS in vodstvom novomeške bolnišnice.

Lastnik klinike Vladimir Senekovič je portalu po razkritju, zaradi katerega je Kavčič v bolnišnici dobil izredno odpoved, pojasnil, da je ta na odpustnicah pacientov, ki jih je operiral, naveden kot operater. Podpisani na odpustnicah, s tem pa tudi v evidencah ZZZS, pa so bili zdravniki, ki so paciente odpustili z oddelka. V večini primerov naj bi bil to Senekovič, dodaja Necenzurirano.

ZZZS kliniko opozoril na pravilno evidentiranje

S takšnim načinom vodenja evidenc se po informacijah portala niso strinjali na ZZZS, kjer so kliniko večkrat pisno opozorili na pravilno evidentiranje podatka o zdravstvenem delavcu. V kliniki so nato razkrili podatke zgolj za obdobje od decembra, ne pa tudi za celotno sporno obdobje od aprila do novembra 2025, v katerem naj bi novomeška bolnišnica odkrila kršitve, zaradi katerih so ortopeda odpustili.

V sedmih dneh 51 operacij, v bolnišnici pa v enem mesecu 69

Kot navaja portal, naj bi Kavčič v sedmih dneh v zasebni kliniki opravil 51 operacij, v povprečju torej več kot sedem na dan, s tem da je imel dovoljenje za uro in pol dela tedensko pri zasebniku.

V celotnem oktobru naj bi medtem v novomeški bolnišnici poleg drugega dela opravil 69 operacij, novembra pa 41. V mesecu, ko so v kliniki začeli uradno beležiti Kavčičevo popoldansko delo, je občutno upadlo "delo" Senekoviča, ki naj bi se pred tem podpisoval pod Kavčičeve operacije, dodaja portal.

Kavčič je decembra očitke vodstva bolnišnice, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral, zavrnil kot neresnične in žaljive. Za delo v zasebni ambulanti je imel dovoljenje, tako pa je veliko pacientov operacijo dobilo prej, je dejal, pri tem pa ga je podprlo tudi deset kolegov.