Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
20. 2. 2026,
11.30

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
vlada zdravstveni prispevek zdravstvo SD

Petek, 20. 2. 2026, 11.30

57 minut

SD s pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Stranka SD | Po navedbah SD je DZ uzakonil zgolj delno rešitev. | Foto STA

Po navedbah SD je DZ uzakonil zgolj delno rešitev.

Foto: STA

Poslanska skupina Socialnih demokratov je na vlado naslovila pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka. S tem ukrepom bi vladna koalicija do konca uresničila skupno zavezo, da bo obvezni zdravstveni prispevek pravično odmerjen glede na socialni položaj zavarovancev, so zapisali v pobudi.

Vlada je v tem mandatu s spremembami zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju odpravila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki so ga zavarovanci plačevali zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam. To je bila programska zaveza vseh koalicijskih strank, ki so se zavezale tudi, da bo obvezen zdravstveni prispevek pravično odmerjen glede na socialni položaj zavarovancev, so v SD spomnili v sporočilu za javnost.

Pozivajo, da predlog korekcije nemudoma vložijo v DZ

Po njihovih navedbah je DZ na koncu uzakonil zgolj delno rešitev. Obvezni zdravstveni prispevek je sicer postal prihodek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), a ga vsi plačujemo v enakem znesku. Obenem je vlada vztrajala pri zakonsko obveznem vsakoletnem usklajevanju njegove višine, so še navedli.

Kot so zapisali v poslanski skupini, vlada nasprotuje poslanskemu predlogu sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi pravičnejšo odmero in konec vsakoletnih podražitev dosegel skozi prilagoditev prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanke in zavarovance zato 1. marca letos čaka nova podražitev obveznega prispevka.

V SD so zato na vlado naslovili pobudo, da pripravi predlog korekcije 48. člena zakona, s katerim bi preprečili novo podražitev obveznega prispevka že letos. Vlado pozivajo tudi, da predlog korekcije nemudoma vloži v DZ in predlaga obravnavo po nujnem postopku ter s tem omogoči, da bi obravnavo še pravočasno končali.

Hiša Ljubhospic, Robert Golob, Erik Brecelj
Novice To napoveduje premier Golob
bolnišnica Izola
Novice Poslanci Svobode predlagajo ustanovitev UKC Primorska
Robert Golob
Novice Golob poudaril pomen zaupanja v zdravstvene delavce
vlada zdravstveni prispevek zdravstvo SD
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.