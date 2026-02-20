SD s pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka

Poslanska skupina Socialnih demokratov je na vlado naslovila pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka. S tem ukrepom bi vladna koalicija do konca uresničila skupno zavezo, da bo obvezni zdravstveni prispevek pravično odmerjen glede na socialni položaj zavarovancev, so zapisali v pobudi.

Vlada je v tem mandatu s spremembami zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju odpravila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki so ga zavarovanci plačevali zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam. To je bila programska zaveza vseh koalicijskih strank, ki so se zavezale tudi, da bo obvezen zdravstveni prispevek pravično odmerjen glede na socialni položaj zavarovancev, so v SD spomnili v sporočilu za javnost.

Pozivajo, da predlog korekcije nemudoma vložijo v DZ

Po njihovih navedbah je DZ na koncu uzakonil zgolj delno rešitev. Obvezni zdravstveni prispevek je sicer postal prihodek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), a ga vsi plačujemo v enakem znesku. Obenem je vlada vztrajala pri zakonsko obveznem vsakoletnem usklajevanju njegove višine, so še navedli.

Kot so zapisali v poslanski skupini, vlada nasprotuje poslanskemu predlogu sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi pravičnejšo odmero in konec vsakoletnih podražitev dosegel skozi prilagoditev prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanke in zavarovance zato 1. marca letos čaka nova podražitev obveznega prispevka.

V SD so zato na vlado naslovili pobudo, da pripravi predlog korekcije 48. člena zakona, s katerim bi preprečili novo podražitev obveznega prispevka že letos. Vlado pozivajo tudi, da predlog korekcije nemudoma vloži v DZ in predlaga obravnavo po nujnem postopku ter s tem omogoči, da bi obravnavo še pravočasno končali.