Največja prireditev zaščite, reševanja in pomoči

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z letošnjo gostiteljico Mestno občino Ptuj organizira tradicionalno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki bo med 26. in 28. majem 2022 na Ptuju.

Aktivnosti po različnih lokacijah v središču Ptuja

V središču mesta, z osrednjima prizoriščema Parkirišče Volkmerjeva cesta in Ptujska mestna tržnica, se bodo odvijale statične in dinamične predstavitve delovanja civilne zaščite, različnih reševalnih enot in služb, društev, organizacij, Slovenske vojske in policije. Del prireditve bodo tudi vrsta strokovnih posvetov, srečanj in delavnic ter okrogle mize, najmlajši pa si bodo lahko ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež.

V času prireditve so organizirani ogledi tako za predšolske otroke in mladino kot tudi za tuje veleposlanike in predstavnike veleposlaništev. V okviru prireditve bodo potekala tudi različna tekmovanja, med drugim uradni trening tekmovalnih enot Gasilske olimpijade, mednarodno gasilsko tekmovanje, tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah gasilskih enot širšega pomena ter regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa.

Na letošnji prireditvi ne bo manjkal niti Tek 112, na katerem se bodo pomerili pripadniki različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, policisti in vojaki. Na prireditvi bo sodelovalo tudi 84 razstavljavcev, ki bodo predstavili zmogljivosti, možnosti uporabe ter učinkovitost opreme in sredstev, ki jih ponujajo različnim reševalnim službam iz svojega prodajnega programa. Aktivnosti bodo potekale na različnih lokacijah v mestu Ptuj.

Že od leta 2005 jih vsako drugo leto organizirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, od leta 2017 pa se, v spomin na dolgoletnega poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije Mirana Bogataja, imenujejo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja.

Prireditev se bo odvila z enoletno zamudo, zaradi leta, ki ga je zaznamovala epidemija covid-19. Z organizacijo prireditve, ki je že osma po vrsti, želijo doseči večjo ozaveščenost med prebivalci Podravske in drugimi prebivalci Slovenije, da lahko sami največ naredijo za svojo varnost ter varnost svojega premoženja, ob tem pa jim bo pomagala država s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V največjih nesrečah jim prek svojih instrumentov, ki začnejo delovati v takšnih primerih, pomagata tudi Evropska unija in Nato.

Življenja rešujemo skupaj

Prireditev teče pod sloganom Življenja rešujemo skupaj, pravi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But, "saj je cilj celotne prireditve, da s skupnimi močmi zagotovimo, da bo zaupanje prebivalcev v vzpostavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami še večje".

"Ljudem je treba pokazati, kako delovati, da bi se nesreče, na katere lahko vplivamo, dogajale čim redkeje, in kako pravilno ukrepati ob nesrečah kot posameznik, da bi zavarovali naša življenja ter da bi bila škoda čim manjša," pove poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan ob povabilu na prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja.

Vljudno vas vabimo med 26. in 28. majem v središče mesta Ptuj.