Najboljša poslovna praksa leta oz. Best of the Best 2018 je Droga Kolinska

Naziv najboljše poslovne prakse leta, najboljšega med najboljšimi, Best of the Best 2018 je pripadel podjetju Droga Kolinska s prakso Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke.

V okviru projekta Best of the Best je AmCham Slovenija že peto leto zapored izpostavljala, predstavljala in nagrajevala najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. S svojo kreativnostjo in energijo ne motivirajo le zaposlenih v podjetjih, temveč celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem.

Zmagovalca smo izmed treh finalistov dobili na AmCham poslovnem zajtrku Kako lahko v svetu zmagujemo Slovenci?. Zmagovalca smo izbrali s pomočjo spletnega glasovanja, z glasovi strokovne žirije in s pomočjo občinstva na dogodku. V izenačenem boju, kjer sta Droga Kolinska in Optiweb zbrala enako število glasov, je odločil glas strokovne komisije, ki je na prvo mesto postavila Drogo Kolinsko.

Jurij Žurej, vodja zmagovalnega projekta iz podjetja Droga Kolinska, je ob zmagi dejal: "Ne verjemite, da se česa ne da, vedno se da. Če imate okoli sebe ljudi, ki verjamejo v vas in v idejo, potem ste na zmagovalni poti." Ob tem se je zahvalil vsem, ki so glasovali za njih in jim izrazili zaupanje, zahvalil pa se je tudi preostalim sotekmovalnim ekipam, ki so po njegovih besedah tudi ekipi Droge Kolinske v velik navdih.

Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija, je ob tem povedala: "V poslovni skupnosti priložnosti in optimizma naši člani ustvarjajo številne inovativne prakse, ki so navdih za slovenski poslovni prostor. Odlična podjetja, izjemni zaposleni, v veliko veselje in čast nam je, da se z njihovim povezovanjem ustvarja nova kvaliteta, se krešejo ideje in dviguje samozavest."

Nina Marinšek, vodja za članstvo in partnerstva pri AmCham Slovenija ter vodja projekta Best of the Best, je dodala: "V sklopu projekta Best of the Best je v petih letih sodelovalo že več kot sto poslovnih praks, kar je lep prikaz tega, da smo v slovenski poslovni skupnosti inovativni in kreativni. S širjenjem uspešnih poslovnih praks si izmenjujemo znanje in ideje ter stopamo korak naprej v smeri grajenja družbe, ki temelji na kulturi sodelovanja in povezovanja."

Finalisti so bili zmagovalci posameznih kategorij: Inovativnost : Droga Kolinska, Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke – Inovativnost, ki se ob bok postavlja največjim svetovnim blagovnim znamkam.

Motivacija : Optiweb, Optikultura – Zgodba motivacije, ki zaposlenim poleg zaposlitve nudi tudi odlično izkušnjo.

Povezovanje: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon Made with Y – Povezovanje deležnikov, ki mladim lajšajo uspešen vstop na trg dela.

Zmagovalni projekt:

Droga Kolinska: Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke

V Drogi Kolinski so dokazali, da potrošniki že samo barvo ARGETA prepoznavajo kot blagovno znamko, da relevantni potrošnik barvo povezuje z izvorom blaga, da ima navedena barva semiotični status za točno določen izdelek, da javnost takšno barvo dojema kot "znak" in da ima takšna barva tudi razlikovalni učinek. Namen in končni cilj projekta je bil zaščita barve, ki jo primarno uporablja ARGETA (pantone 159 C) v tržni komunikaciji izdelkov ARGETA. S tem so želeli zagotoviti uradno priznan monopol na uporabo navedene barve za izdelke, ki se tržijo v segmentu, v katerem na trgu deluje ARGETA.

Program Best of the Best

Program Best of the Best smo v AmCham Slovenija oblikovali kot vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj in pozitivnih poslovnih izkušenj. Namen programa je predstavitev in izpostavitev izjemnega dela zaposlenih v podjetjih, ki so člani AmCham Slovenija, ter predstavitev uspešnih zgodb in poslovnih praks, ki so lahko vzor in motivacija za slovensko gospodarstvo. Na ta način lahko vsi skupaj pripomoremo k spremembam tudi v drugih podjetjih. Izpostavljamo, kar imamo pokazati dobrega, osredotočeni smo na uspešne zgodbe, za katere želimo, da o njih izvedo tudi drugi.

Trije sklopi – Inovativnost, Motivacija in Povezovanje – so zasnovani kot osnovna tematska izhodišča. Podjetja v slovenski poslovni skupnosti svoje izjemne poslovne prakse prijavijo na razpis, nato pa AmCham Best Practice Academy, posvetovalno telo AmCham Slovenija, skupina izjemnih posameznikov in glasnikov dobrih poslovnih praks, izbere devet finalistov, po tri v vsakem sklopu, ki se nato predstavijo širši poslovni skupnosti. Zmagovalci posameznega sklopa postanejo superfinalisti in se potegujejo za naziv najboljšega med najboljšimi, Best of the Best. Zmagovalca razglasimo na končnem dogodku, poleg laskavega naziva najboljšega med najboljšimi pa mu pripade tudi nagrada.

Posebna zahvala pri programu Best of the Best gre generalnima pokroviteljema programa Best of the Best, podjetjema Ineor in Zavarovalnica Triglav, ter partnerjem programa, STA Potovanja, Hotel Slon in Hiša vizij. Zahvaljujemo se tudi pokrovitelju sklopa Motivacija, podjetju KPMG, in pokrovitelju sklopa Povezovanje, Studiu Moderna.

AmCham poslovni zajtrk Kako lahko v svetu zmagujemo Slovenci?

Razglasitev zmagovalca Best of the Best 2018 je potekala na AmCham poslovnem zajtrku z naslovom Kako lahko v svetu zmagujemo Slovenci?, kjer smo v različnih zgodbah, ki jih je na odru povezovala Anja Hlača Ferjančič, iskali navdih za vsakega posameznika in za slovensko gospodarstvo.

Kot gost navdiha se nam je pridružil Primož Roglič, ki z odličnimi zmagami na največjih tekmovanjih navdušuje svet in ki je celotno svetovno športno javnost presenetil s svojo zgodbo. Na vprašanje, kje najde lepoto v garanju, je odgovoril, da je lepota v tem, da najdeš svoje meje, meje človeštva, da vidiš, kako hitro lahko premikaš svoje meje. "In pa biti vzor preostalim, to je to, kar nas žene," je povedal Roglič, ki je dodal še, da si je treba v boju za rezultate in ob vsem trudu znati tudi čestitati za vse uspehe ter da je proslavljanje uspehov zelo pomembno. Ob tem je omenil tudi vzdušje v ekipi, ki je za tekmovalca zelo pomembno. "Vzdušje v ekipi mora biti dobro, saj ekipa deluje kot podjetje, kjer je med 60 in 70 ljudi. Na dirkah, ko smo tri ali štiri tedne ves čas skupaj, je zelo pomembno, da se imamo dobro in da zadeve funkcionirajo," je povedal kolesar.

Roglič je povedal tudi, da je v trenutkih, ko mu je težko, osredotočen na cilj, ki si ga je zadal, in od tega ne odstopa. Tudi ko mu ne gre najbolje, pa ne obupuje, saj ve, da za svoje rezultate trdo dela, da je lahko na to ponosen in da mu bo zagotovo kmalu spet steklo. To pa je tudi motivacija za naprej. Na vprašanje, kako pomembno je, da človek talent, ki ga ima, razvija, je odgovoril, da trdo delo vedno premaga talent. "Treba je imeti talent, brez tega danes, sploh pa v vrhunskem športu, ne gre, a delo, delo in še enkrat delo je tisto, kar šteje največ." Za konec je povedal, da je njemu navdih to, da vsak v sebi najde svojo dobro stran in se vsak dan bori, potem je lahko navdih tudi drugim. Zbranemu občinstvu je sporočil še: "Vsi vemo, da se je treba za srečo pošteno boriti. In ko nam uspe, smo lahko vsi veseli."

Navdih za ljudi in za gospodarstvo

Na odru so se nam pridružili tudi predstavniki zmagovalnih ekip, nas pa je zanimalo, kdo predstavlja navdih zmagovalnih ekip. Droga Kolinska je kot svoj navdih predstavila prim. mag. Matjaža Turela, dr. med., specialista internista pulmologa, vodjo hospitalnega oddelka UKC Ljubljana na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergije. Enzo Smrekar, glavni direktor Strateškega poslovnega področja Delikatesni namazi in predsednik uprave Droge Kolinske, je povedal, da njemu navdih predstavlja to, kako v ekipo vključiti raznolikost, dodati strast in za sabo potegniti čim več ljudi, dr. Turel pa je dejal, da če je človek nekomu navdih, je v svojem življenju že nekaj pokazal. "Če se držimo pozitive, smo samozavestni, se ne prepiramo, hočemo več in imamo radi svoje delo, smo naredili vse, da bomo še boljši."

Oba sta se strinjala, da je za uspeh ključna dobra ekipa. "Pri ekipi je treba iskati dobre lastnosti, ekipo je treba graditi, zagotoviti, da se počuti sproščeno, in če imajo vsi člani ekipe delo, ki ga opravljajo, radi, potem ni več težko," je povedal dr. Turel, Smrekar je dodal, da je ključnega pomena dobro vzdušje. "Kot vodja si le prvi med enakimi, ljudi je treba poslušati, jih razumeti in jim dati potrebne priložnosti," je povedal in dodal, da je treba kolege spoštovati in jih opolnomočiti. "Ko pridejo z inovativnimi idejami in predlogi, je edina naloga vodje, da jih podpre ter jim omogoči, da jim uspe."

Navdih Optiweba je bila Edita Krajnović, direktorica podjetja Mediade, ki si je oder delila z Miho Lavtarjem, ustanoviteljem in generalnim direktorjem Optiweba. Miha Lavtar je govoril o kulturi v podjetju, ki njemu že od vsega začetka pomeni največ. "Sam ne moreš veliko narediti, okoli sebe potrebuješ ljudi, ki ti pomagajo, da skupaj dosežete cilj. Mi se resnično trudimo, da bi se ljudje pri nas dobro počutili, in to povsod poudarjamo. Prek promocije tudi drugi naše prakse vzamejo za svoje, jih prilagodijo in tako se kultura v podjetjih razvija," je povedal. Dodal je, da je osebna rast za ljudi enako pomembna kot karierna rast, saj če človek zraste osebnostno, bo zagotovo tudi karierno. Edita Krajnović pa je povedala, da smo Slovenci prvi na svetu, ki smo vzpostavili metriko merjenja odnosov, in da se vse bolj zavedamo, da so medčloveški odnosi ključ do uspeha. "Kakovost odnosov sicer narašča, a bomo imeli s spodbujanjem sodelovanja med generacijami še veliko dela," je povedala.

Manja Munda, direktorica Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon, je kot navdih celotne ekipe izbrala ustanovitelja in direktorja Avantcarja Mateja Čera. Oba sta se zazrla v prihodnost in povedala, kje vidita svet čez deset let. Manja Munda je dejala, da se mladi vse bolj usmerjajo v podjetništvo, kar jim odpira marsikatera vrata, tudi čez meje naše države, pri vsem tem pa je najpomembnejše to, da bomo vsi zadovoljni s tem, kar počnemo. Dodala je, da vedno bolj pomembni postajajo medčloveški odnosi in povezovanje ter da si moramo za odnose vedno vzeti čas. Matej Čer je prepričan, da bomo v prihodnjih desetih letih bistveno bolj dvignili zavest, kot smo jo v zadnjih sto letih, bolj se bomo zavedali narave in energije okoli nas in bolj bomo zadovoljni. "Prednost Slovenije je, da smo majhni, da imamo visoko kakovost življenja, naš največji navdih so ljudje. Tukaj imamo neverjetno naravo in energijo in lahko najdemo navdih znotraj sebe. Vedno bolj se zavedam, kako preprsoto je aktivirati neskončno moč v nas samih," je povedal Čer.