Na zahodu bo sončno #video

Danes bo na zahodu večinoma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Čez dan bo ponekod zapihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem. Zlasti dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, ob morju do 3, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več na Primorskem. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo več sonca.

Kako bo v sosednjih pokrajinah

Danes bo v krajih zahodno od nas dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Jutri bo v krajih severno od nas precej jasno, čez dan se bo tudi drugod jasnilo. Več oblačnosti bo ob Jadranu.