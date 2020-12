Na ESS brez dogovora o zamrznitvi minimalne plače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Socialni partnerji so na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta (ESS) opravili razpravo o zamrznitvi minimalne plače. Dogovora niso dosegli, je za STA dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in dodala, da tega predloga tudi ni v osnutku sedmega protikoronskega zakona, ki so ga prejeli socialni partnerji.

"Opravili smo poglobljeno razpravo, dolgo več kot dve uri, in ugotovili, da sporazuma med socialnimi partnerji o tem ne bo in nimamo enotne rešitve. Delodajalska stran predlaga zamrznitev zakona, sindikalna temu nasprotuje in zahtevamo, da se minimalna plača uskladi, tako kot je bilo predvideno," je po poročanju STA pojasnila Jerkičeva.

ESS ima danes na seji še več točk, med drugim bodo obravnavali tudi osnutek sedmega protikoronskega zakona, ki pa vsaj v različici, ki so jo dobili na mizo socialni partnerji, ne vsebuje predlagane zamrznitve minimalne plače. Prav tako v njem ni predloga "prisilnega upokojevanja" za starejše od 65 let s 40 leti delovne dobe.

Če bo do zamrznitve minimalne plače prišlo, sindikati napovedujejo stavko

Vlada je v sredo sprejela osnutek sedmega protikoronskega zakona, ki pa še čaka na končno potrditev na vladi. Kot je razvidno iz osnutka, ki je pred dnevi prišel v javnost, naj bi vanj vključila tudi določbo, po kateri naj nova formula za izračun minimalne plače ne bi bila uveljavljena 1. januarja, ampak šele 1. aprila. Naj pa bi šlo to zvišanje še do konca septembra v breme države. To je ta teden na dnevih slovenskega turizma dejal tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Če bo do zamrznitve prišlo, pa sindikati napovedujejo stavko in druge oblike sindikalnega boja. Jerkičeva pričakuje, da bodo ustanovili pogajalsko skupino ESS za sedmi protikoronski sveženj, ki bi ga lahko uskladila do sredine prihodnjega tedna. Po nekaterih informacijah pa bi lahko vlada že na sobotni seji sprejela predlog tega zakona, ki tako znova ne bi bil usklajen s socialnimi partnerji.

Člani ESS bodo danes sicer danes obravnavali še osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, na dnevnem redu pa imajo tudi prvo poročilo pogajalske skupine ESS za pripravo zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Na dnevnem redu seje sta med drugim še poročilo o nadaljevanju aktivnosti glede digitalne pismenosti v Sloveniji in poročilo strokovnega odbora ESS za pripravo smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025, še piše STA.