Mladi voznik po avtocesti divjal s hitrostjo 254 kilometrov na uro

Dolenjski policisti so v nedeljo popoldne v akciji nadzora hitrosti na dolenjski avtocesti z radarjem ujeli avtomobil, ki je vozil s hitrostjo 254 kilometrov na uro. Ko so ga ustavili, so ugotovili, da za volanom sedi 20-letni voznik začetnik iz Hrvaške. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v takojšnji postopek na okrajno sodišče.