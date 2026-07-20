Minister Vrtovec delil utrinek z dopusta

Julij je mesec, ko se začnejo tudi parlamentarne počitnice in se na dopust odpravijo tudi člani vlade. To velja tudi za ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, ki je delil fotografijo z morja.

Nekateri Slovenci se za poletni oddih odpravijo v gore, številni pa še vedno prisegajo na morje in počitnice na obali. Eden izmed takih je tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki s svojo družino, sodeč po fotografiji, dopustuje nekje na morju. Ali dopustuje na Hrvaškem, v opisu ni razkril, je pa dal s fotografijo, ki jo je delil s sledilci, jasno vedeti, da obožuje aktivnosti na morju.

"Morske radosti. Zdaj veste, kaj je moja izbira, če sta na izbiro vodni skuter in gokart. Izgleda, da se strast do adrenalinskih podvigov prenaša tudi na potomce. Uživajte v poletnih dneh!" je ob opisu fotografije, na kateri na vodnem skuterju uživa v družbi hčere, zapisal minister Vrtovec.

Se pa minister, to je razkril tudi v nedavnem intervjuju za Siol.net, že pospešeno pripravlja na nove infrastrukturne projekte, ki ga čakajo po poletnih počitnicah. Želi si, da bi ljudje njegov mandat povezovali z izvedbo tretje razvojne osi oziroma vsaj njenega severnega dela. To bi bil po njegovem mnenju njegov največji infrastrukturni dosežek.

"Tam je več ovir, zlasti v prvem delu tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju. Upam, da bo sprejeta končna odločitev o gradnji drugega bloka," je še povedal.

Kot navdušeni športnik pa je pojasnil tudi, kaj lahko iz športa prenesemo tudi v politiko: "Vztrajnost. Sam sem jo prenesel tudi v politiko," je bil jasen minister.

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