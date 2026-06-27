Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
19.42

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović dopust Dolomiti

Sobota, 27. 6. 2026, 19.42

23 minut

Zoran Stevanović delil utrinke z oddiha v Dolomitih

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zoran Stevanović | Foto STA

Foto: STA

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović si je z ženo Vesno privoščil dvodnevni oddih v Dolomitih.

Predsednik DZ in stranke Resni.ca Zoran Stevanović je na družbenem omrežju Instagram delil fotografije s krajšega oddiha, ki si ga je privoščil skupaj z ženo Vesno. Kot je zapisal, gre za prvi dvodnevni oddih po dvanajstih mesecih. 

Zakonca Stevanović sta se odpravila v Dolomite, ki veljajo za pravi raj za pohodnike in ljubitelje narave. Izbira destinacije ni bila naključna, saj Stevanović veliko časa posveča športu, zato tudi dopuste najraje preživlja aktivno.

Stevanović ima z ženo Vesno, s katero sta poročena od leta 2009, dva sinova, Sergeja in Danila. Stevanović je sicer oče treh otrok. 

Zoran Stevanović
Novice Stevanović se veseli odličnega uspeha sina, končal je osnovno šolo
Zoran Stevanović dopust Dolomiti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.