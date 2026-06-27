Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović si je z ženo Vesno privoščil dvodnevni oddih v Dolomitih.

Predsednik DZ in stranke Resni.ca Zoran Stevanović je na družbenem omrežju Instagram delil fotografije s krajšega oddiha, ki si ga je privoščil skupaj z ženo Vesno. Kot je zapisal, gre za prvi dvodnevni oddih po dvanajstih mesecih.

Zakonca Stevanović sta se odpravila v Dolomite, ki veljajo za pravi raj za pohodnike in ljubitelje narave. Izbira destinacije ni bila naključna, saj Stevanović veliko časa posveča športu, zato tudi dopuste najraje preživlja aktivno.

Stevanović ima z ženo Vesno, s katero sta poročena od leta 2009, dva sinova, Sergeja in Danila. Stevanović je sicer oče treh otrok.