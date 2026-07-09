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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
16.30

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Makarska plaža gneča poletje turisti turizem kopanje sončenje Jadran

Četrtek, 9. 7. 2026, 16.30

20 minut

Plaža v Makarski poka po šivih že ob 11. dopoldne: "To nima nobene veze z dopustom"

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Makarska, Hrvaška, plaža | Fotografija iz glavne plaže v Makarski na Hrvaškem | Foto Shutterstock

Fotografija iz glavne plaže v Makarski na Hrvaškem

Foto: Shutterstock

Hrvat Mladan Govorko, ki prebiva v Makarski, je na družbenem omrežju delil fotografije s priljubljene glavne plaže v Makarski, kjer se tre turistov že ob 11. dopoldan.

"Dober dan iz Makarske, ura je 11 dopoldan, a plaža je že polna," je na omrežju Facebook zapisal Hrvat Mladan Govorko, sicer tamkajšnji lokalni prebivalec, in z objavo bržkone želel le prikazati sredino stanje na priljubljeni plaži. Na fotografije so se odzvali tudi številni komentatorji, ki so zapisali svoje mnenje o glavni plaži v tem turistično izjemno priljubljenem mestu.

Nekateri izmed njih so nad videnim prizorom zgroženi in so zapisali, da jih na tovrstno obljudeno plažo, polno turistov, ne spravijo niti, če jim za to nekdo plača. Spet drugi se čudijo temu, da se lahko nekateri na dopust odpravijo na plažo, kjer se tre turistov, za dostop do morja in ležanje na plaži pa ima posameznik zelo malo prostora.

"To nima nobene zveze z dopustom," je zapisal eden izmed ogorčenih komentatorjev, eden izmed njih pa je v svojem komentarju tudi pojasnil, zakaj je glavna plaža v Makarski na fotografijah videti, kot da na njej vlada kaos: "Plaža v Makarski je zelo ozka in zato vedno deluje, kot da na njej vlada kaos, a v realnosti tu ni tako veliko ljudi, ampak so ti omejeni na zelo majhen prostor," je zapisal.

Spodnji posnetek je v Makarski nastal že pretekli mesec (natančneje 27. junija) in ga je na omrežju Tik Tok delil eden izmed uporabnikov:
Makarska je sicer turistično mesto v Splitsko-dalmatinski županiji, ki leži v vznožju Biokova ob glavni cesti Split-Dubrovnik. Ima tudi eno najlepših plaž na Jadranu, saj je glavna plaža dolga 1,5 kilometra ter obkrožena s prijetnim parkom in borovim gozdom, ki v vročim poletnih dneh nudi senco.

Čeprav so nekateri izrazili razočaranje nad prevelikim številom kopalcev na plaži, so drugi v komentarjih delili svoje priljubljene kotičke s Hrvaške, kjer lahko najdejo svoj mir daleč stran od množic ljudi. Eden izmed njih je svoj mirni kotiček našel le 300 metrov od glavne plaže v Makarski in s fotografijo potrdil, da za mirno okolje ni treba iti daleč stran od hrvaških turističnih atrakcij, ki običajno v poletnem obdobju privabljajo trume turistov.

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