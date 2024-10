Minister za delo Luka Mesec meni, da so ukrepi za zagotavljanje pravice do odklopa, ki jih morajo do 16. novembra sprejeti delodajalci, enostavni, se pa zaveda, da si podjetja in poklici niso enaki. Ministrstvo je zato danes objavilo smernice za oblikovanje ukrepov. Inšpektorji bodo sicer v prvih mesecih po izteku roka predvsem svetovalci.

Minister Mesec je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da je pravica do počitka temeljna pravica vseh zaposlenih in je stara vsaj toliko kot osemurni delovnik. Če je v 20. stoletju veljalo, da človek osem ur na dan dela, osem ur spi, osem ur pa mu mora ostati za počitek, rekreacijo, družino, hobije in druge interese, v 21. stoletju ni več tako, je dejal.

Teh osem ur, ko naj bi počivali, smo namreč z napredkom na področju telekomunikacijskih tehnologij po njegovih besedah začeli spreminjati v podaljšek delovnega časa s tem, da smo ves čas v kontaktu s sodelavci, na voljo strankam in delodajalcu. To potrjujejo tudi študije o številnih psihičnih in fizičnih boleznih našega časa, kot so depresija, anksioznost in motnje spanja, je naštel.

Slovenija je pri uvajanju pravice do odklopa med vodilnimi na svetu, je nadaljeval, cilj pa je, "da bi ljudem zopet zagotovili pravico do prostega časa".

Zakon omogoča upoštevanje poklicnih specifik

"Na ministrstvu se zavedamo, da niso vsa podjetja enaka in da poklic ni enak poklicu, da seveda obstajajo takšne in drugačne specifike, zato pravice do odklopa v zakonu nismo uvajali z enakimi vatli za vse, saj bi s tem povzročili marsikatero nepravičnost ali pa motnjo v delovnih procesih. Namesto tega smo lani, ko je bil zakon sprejet, predpisali, da imajo podjetja leto dni časa, da sama uvedejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovila pravico do odklopa," je spomnil Mesec.

To je po njegovih besedah enostavno. Kot primer je navedel vpeljavo pravila, da zaposleni po 18. uri ne prejemajo več elektronske pošte, pošiljatelj tako prejme le sporočilo avtomatskega odzivnika, da bo zaposleni na pošto odgovoril zjutraj. Elektronsko sporočilo v tem primeru zadrži strežnik in ga zaposlenemu posreduje šele zjutraj, ko se ta vrne v službo.

Izjema so dežurstva in čas pripravljenosti

Zaposleni pa nimajo pravice do odklopa v času dežurstev in pripravljenosti, je izpostavil minister.

Za javni sektor je predlog v zvezi z uvajanjem ukrepov za zagotavljanje pravice do odklopa v okviru kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti že pripravljen, je razkril. Predstavili ga bodo v nekaj tednih.

Sicer pa je Mesec napovedal še, da bo Inšpektorat RS za delo v zvezi s pravico do odklopa v prvih mesecih deloval predvsem svetovalno. "V podjetjih bo preverjal, ali so z ustreznimi ukrepi zagotovila pravico do odklopa. Če je niso, bo svetoval, na kakšen način to narediti," je pojasnil.

Pravico do odklopa je prinesla novela zakona o delovnih razmerjih, ki jo je DZ po vetu državnega sveta drugič potrdil novembra lani.

Da bi bilo ustrezno pripravljenih čim več delodajalcev, je ministrstvo za delo danes na spletni povezavi objavilo smernice, ki si jih lahko podrobneje preberete TUKAJ.