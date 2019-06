Ljubljanski policisti obravnavali drzni tatvini

Na ljubljanski policijski upravi so v ponedeljek obravnavali drzni tatvini. V Vnanjih goricah so neznanci pod pretvezo opravljanja gradbenih del okradli starejša občana. V Mostah je starejša občanka v stanovanje spustila žensko, ki se je pretvarjala, da je maserka.

V ponedeljek dopoldne so neznanci v Vnanjih goricah pod pretvezo, da bodo opravljali gradbena dela, zvabili starejša občana iz hiše ter ju pri tem okradli. Do hiše so se pripeljali z osebnim vozilom sive barve, odtujili pa so denar in več kosov nakita, so danes sporočili iz policije.

Z oškodovancema je govoril moški čokate postave, visok od 160 do 170 centimetrov in star med 30 in 40 let. Moški je bil temnejše polti in je govoril slovensko, oblečen pa je bil v sive kavbojke in črno sivo kratko majico ter obut v športne copate.

Predstavila se je kot maserka

V Mostah je starejša občanka spustila v stanovanje žensko, ki se ji je predstavila kot maserka. Starejšo žensko je pri tem po vsej verjetnosti okradel drugi, neznani storilec, ki je neopazno vstopil v notranjost. Samozvana maserka je stara 50 do 60 let, visoka okoli 170 centimetrov, srednje postave in krajših svetlih las. Govorila je slovensko z naglasom, oblečena pa je bila v pisana oblačila.

Policisti na območju policijske uprave Ljubljana so v ponedeljek sicer obravnavali še štiri vlome. V enem primeru je ostalo pri poskusu vloma v klet, v ostalih treh primerih pa so policisti obravnavali vlome v osebna vozila.