Litijski gasilci zaradi neplačil grozijo s prekinitvijo gasilske službe

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Litija so v torek zagrozili, da bodo zaradi "neporavnanih obveznosti s strani Občine Litija in neaktivnega reševanja problematike delovanja gasilske enote Litija" zamrznili pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Tako naj bi v četrtek prenehali opravljati gasilsko službo.

V PGD Litija so v torkovi objavi na družbenem omrežju Facebook opozorili še, da občina ne zagotavlja osnovnih sredstev za delovanje gasilskega društva. Napovedali so predvsem neizvajanje gašenja in reševanja v primeru požarov, reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter prevozov pitne vode.

Nimajo sredstev za gorivo in elektriko

Namestnik poveljnika PGD Litija Primož Kokovica je pojasnil, da bodo zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti s strani občine in zaradi neodzivnosti pri reševanju problematike, ki se vleče že vrsto let, zamrznili pogodbo. Dodal je, da gre za pomanjkanje sredstev za redno delovanje gasilske enote, kot so sredstva za gorivo, elektriko, komunalo in vzdrževanje opreme. Prav tako naj ne bi bili izpolnjeni minimalni pogoji glede voznega parka.

Občina naj ne bi želela urediti nadomestila za gasilce

Kokovica je poudaril, da imajo največje težave v dopoldanskem času, ko je veliko njihovih sodelavcev v službah in ne morejo na intervencijo. Kot je dejal, so za pomoč prosili občino. Dogovorila na bi se z delodajalci v občini, da bi svojim zaposlenim, ki so tudi gasilci, omogočili sodelovanje v intervencijah. Občina pa bi po besedah Kokovice morala tudi urediti nadomestila za primer izpada dohodkov, za kar pa da na strani občine ni bilo resnega posluha.

Občini so po besedah Kokovice poslali že vrsto dopisov, s katerimi so jih opozarjali na različne težave, a ni bilo nobenega konkretnega odgovora.

Občina odgovarja, da so večino obveznosti rešili

Na Občini Litija so v torek na svojih spletnih straneh zagotovili, da so večino odprtih finančnih obveznosti do litijskega PGD rešili. Zato pričakujejo, da bo društvo "v dobrobit občanov" spoštovalo pogodbene obveznosti o opravljanju gasilske službe. "Tudi če je občina res nakazala določena finančna sredstva, to ne rešuje zadeve celostno," pa je opozoril Kokovica.

Navedel je tudi njihove ocene, da je na letni ravni za delovanje gasilske enote, vzdrževanje opreme, redne stroške in drugo potrebnih med 60.000 in 70.000 evrov, trenutno pa dobijo med 20.000 in 25.000 evrov. Občina naj bi v letošnjem proračunu tudi "zmanjšala sredstva ravno na tisti postavki, ki je najbolj pomembna za samo operativno delo oziroma izvajanje intervencije", je dodal.

Za druga gasilska društva, ki so vključena v Gasilsko zvezo Litija, v PGD Litija sicer nimajo informacij, predvidevajo pa, da se soočajo s podobnimi težavami. Je pa Kokovica še pojasnil, da imajo v PGD Litija več intervencij, višji rang enote in zaradi tega tudi več stroškov.

Predstavniki PGD Litija bodo problematiko predstavili tudi na današnji novinarski konferenci.