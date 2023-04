Lidl Slovenija: spodbujevalec razvoja slovenskega gospodarstva in generator novih delovnih mest

Oglasno sporočilo

Ena večjih investicij Lidla Slovenija minulih let je njihov logistični center v Arji vasi. Foto: Marko Pigac

To pomeni, da vsak evro, ki ga Lidl Slovenija plača dobaviteljem, skozi celotno dobavno verigo slovenskega gospodarstva ustvari skoraj 80 centov nove dodane vrednosti. Prek te verige pa Lidl v Sloveniji poleg svojih zaposlenih dodatno podpira še približno 4000 delovnih mest.

»Kot eden večjih trgovcev se v Lidlu Slovenija zavedamo svojega prispevka k rasti in razvoju slovenskega gospodarstva. Zato krepimo sodelovanje s slovenskimi dobavitelji, ki jih je zdaj že približno 250, odpiramo jim vrata na trge v tujini, kjer delujejo podjetja iz Skupini Lidl, prav tako s partnerji iz Slovenije izvajamo večino infrastrukturnih in drugih naložb podjetja,« je povedal Ivan Udiljak, generalni direktor Lidla Slovenija.

Dobavitelji prek Lidla ustvarjajo dodatno povpraševanje

Študija CPOEF kaže, da je za vsak evro Lidlovega povpraševanja pri dobaviteljih, katerih izdelki so na voljo v Lidlovih trgovinah, ustvarjenega za 1,58 evra agregatnega povpraševanja v slovenskem gospodarstvu. To pomeni, da vsak evro, ki ga Lidl plača dobaviteljem, omogoči še dodatnih 58 centov povpraševanja.

Lidl dobaviteljem odpira vrata v Lidlovo mednarodno prodajno mrežo

Sodelovanje z Lidlom Slovenija ima odlične učinke tudi na slovenske dobavitelje, ki na tak način lahko dobijo tudi priložnost na tujih trgih. Izdelke lokalnih dobaviteljev izvažajo že v 26 držav, v katerih delujejo podjetja iz Skupine Lidl, število dobaviteljev, ki preko njih izvažajo, pa iz leta v leto narašča. V minulem letu je tako 40 slovenskih dobaviteljev preko Lidla izvozilo za več kot 60 milijonov evrov blaga.

Preko Lidla Slovenija na tuje trge izvaža tudi podjetje Konditor. Foto: Klemen Razinger

15 let na trgu: milijonske investicije in odličnost kadrovskih praks

Podjetje Lidl Slovenija je v zadnjih 15 letih pomembno prispevalo k slovenskemu gospodarstvu tudi na področju investicij in zaposlovanja. Odkar so vstopili na slovenski trg, je podjetje imelo za več kot 455 milijonov evrov investicij (vključno s poslovnim letom 2021).

Vse od prihoda na slovenski trg pa si prizadevajo tudi za zagotavljanje stimulativnih pogojev dela za svoje zaposlene, ki jih je zdaj že skoraj 2000, njihov razvoj in odličnost kadrovskih praks. V 15 letih delovanja na slovenskem trgu je Lidl za plače, regres, prispevke in davke iz tega naslova namenil skoraj 390 milijonov evrov. Pozitivna pa je tudi novica, da so z majem ponovno napovedali dvig plač in dodatnih plačil za svoje zaposlene.

Lidlovih zaposlenih je danes že skoraj 2000. Podjetje jih je nedavno razveselilo z informacijo o povišanju plači in dodatnih plačil. Foto: Klemen Razinger

Študija CPOEF pa je še pokazala, da Lidl Slovenija poleg svojih zaposlenih prek dobaviteljske mreže in s prenosom povpraševanja po dobaviteljski mreži v Sloveniji dodatno podpira še približno 4000 delovnih mest.

Trajno = Sijajno: veliki premiki na področju trajnosti

Ob tem Lidl Slovenija v trajnostnem poročilu za leti 2020 in 2021 Trajno = Sijajno celostno in sistematično predstavlja tudi druga prizadevanja in učinke na okolje in družbo na področju trajnostnega delovanja. V preteklih dveh letih so na področjih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja dosegli velike premike, še posebej pri porabi energentov, optimizaciji logistike in porabi plastike. Nadgradili so strateške procese, ki se odlikujejo po do okolja prijaznejših praksah, sprejeli ukrepe za rast in razvoj zaposlenih ter podprli pobude za dobrobit skupnosti.

Lidl nadaljuje s širitvijo mreže trgovin

V več kot 15. letih delovanja na slovenskem trgu je Lidl vseskozi širil mrežo svojih trgovin. Nedavno so odprli 65. – Lidl Ljubljana Masarykova. Foto: Marko Pigac

V Lidlu Slovenija še napovedujejo, da bo bodo tudi v letu 2023 nadaljevali širitvijo mreže trgovin. Tako načrtujejo, da bodo ob koncu poslovnega leta s svojimi lokacijami še bliže slovenskim kupcem. Ravno te dni so odprli svojo 65. trgovino v Sloveniji in 10. v prestolnici – Lidl Masarykova. S širitvijo svojih lokacij ostajajo pomemben spodbujevalec rasti in razvoja slovenskega gospodarstva ter generator novih delovnih mest.

