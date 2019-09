Krajani Griž protestirajo zaradi zapiranja pošte

Krajani Griž v Občini Žalec so danes pripravili protestni shod zaradi napovedi Pošte Slovenije, da bo s 1. oktobrom ukinila tamkajšnjo poštno poslovalnico. Predsednica Krajevne skupnosti Griže Olga Markovič je povedala, da bodo zbrali podpise proti zaprtju pošte in jih dostavili Pošti Slovenije. Protest bo tudi v soboto.

Olga Markovič pričakuje, da bo Pošta Slovenije na podlagi zbranih podpisov vnovič presojala o zaprtju pošte v Grižah, kjer živi več kot 3000 prebivalcev. Napoveduje tudi, da bodo vztrajali, dokler pošte ne dobijo nazaj. Mobilna enota pošte krajanov Griž ne zanima, poudarja.

Kje bodo krajani opravljali poštarske storitve?

Po navedbah Krajevne skupnosti Griže so pošto dobili že leta 1890, zato je zanje nedopustno, da bi jo po 130 letih izgubili. Njihova krajevna skupnost pokriva široko območje, ki zajema tudi naselja Zabukovica, Migojnice in Pongrac.

Foto: STA "Kam bomo zdaj hodili na pošto, v Žalec ali Petrovče? Kaj pa naši ostareli starši, ali bodo hodili v Žalec plačat položnice in kupit znamke, pa po priporočeno pošiljko? Naša pošta pokriva preveliko območje, na njej svoje storitve opravlja ogromno krajanov in ni dopustno, da bi jo zaprli. Glede na obseg poslovanja in raznolikost dejavnosti pošte menimo, da Pošti Slovenije ne prinaša izgub," so še navedli v Krajevni skupnosti Griže.

To sicer ni osamljen primer upora prebivalcev zaradi napovedanega zaprtja poštne poslovalnice. Tako so predstavniki izolske krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava zbrali okoli 2000 podpisov za ohranitev poslovalnice Pošte Slovenije v Jagodju. Zbiranje podpisov bodo nadaljevali še predvidoma do konca meseca, v nadaljevanju pa se nameravajo obrniti tako neposredno na vodstvo Pošte Slovenije kot tudi pridobiti mnenje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Na Pošti Slovenije so povedali, da razumejo pomisleke občanov, a se morajo tudi sami prilagajati spremenjenim okoliščinam poslovanja. Zaradi povečanja obsega elektronske komunikacije in sodobnih tehnologij, ki bistveno spreminjajo uporabniške navade potrošnikov, se namreč tako kot drugi poštni operaterji v EU soočajo z velikimi strukturnimi spremembami na trgu poštnih storitev.

Od leta 2012 zaprli že 59 pošt

Kot so še navedli na Pošti Slovenije, so od leta 2012 do avgusta letos zaprli 59 pošt in preoblikovali 141 pošt v pogodbene, imajo pa tudi 25 premičnih pošt. Skupaj poštno omrežje tako sestavlja 493 rednih, pogodbenih in premičnih pošt.

S 1. oktobrom načrtujejo preoblikovanje pošte Mirna Peč v pogodbeno pošto, pošto Rečica ob Savinji bodo preoblikovali v premično pošto. Štiri pošte, in sicer Krka, Griže, Pišece in Struge, bodo preoblikovali v pismonoške, zaprli pa bodo dve pošti v Mariboru ter po eno na Ptuju in Ljubljani.

Foto: STA Predvidoma s koncem leta namerava Pošta Slovenije preoblikovati v pogodbene še pošto v Kresnicah, eno mariborsko in eno kranjsko pošto ter pošte Dornava, Štore, Rogatec, Prebold, Most na Soči, Solkan, Kostanjevica na Krki, Dolenjske Toplice in Velika Polana.

V pismonoške pa nameravajo preoblikovati pošte Bogojina, Stahovica, Malečnik in Hrušica. V tem primeru storitve opravljajo prek pismonoše na dostavi. Posebnost takšnega poslovanja je, da lahko gospodinjstva po telefonu naročijo obisk pismonoše na njihovem domu zaradi naročila določenih storitev.

Naslovniki, ki ob poskusu vročitve priporočene in vrednostne pošiljke ali paketa niso bili dosegljivi, lahko naročijo brezplačno vnovično dostavo pošiljke. Prebivalcem tako pošiljk ni treba prevzemati na obračunski pošti, h kateri organizacijsko spada pismonoška pošta, ampak lahko pošiljke prevzemajo v roku, določenem za prevzem, neposredno pri pismonoši, pojasnjujejo na Pošti Slovenije.

Napovedali so še, da nameravajo v prihodnje zapreti še tri ljubljanske mestne pošte ter po eno mariborsko, koprsko, izolsko in novomeško.