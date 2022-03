Kaj se dogaja v Sloveniji? To so zadnji podatki.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek so v Sloveniji potrdili 3.162 okužb z novim koronavirusom. Podatkov o opravljenih PCR- in hitrih antigenskih testih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) danes ni objavil. Število aktivnih primerov okužb pa je po oceni NIJZ doseglo 32.397, kar je 1.316 več kot dan prej.

V primerjavi z minulim petkom je bilo ta petek število potrjenih okužb večje za 905. Sicer pa so v tem tednu beležili nekoliko višje številke dnevno potrjenih okužb kot teden prej, največ so jih potrdili v ponedeljek, in sicer 4.202.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2.618, kar je 126 več kot dan prej. Za 63 pa se je zvišalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev, ki zdaj znaša 1.529.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.264.398 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.712.