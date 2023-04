Iz Save mimoidoči rešili utapljajočo osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 15.59 se je v Sneberjah v Ljubljani v reki Savi utapljala oseba. Mimoidoči so osebo rešili iz reke in pričeli z oživljanjem.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje so skupaj z reševalci NMP Ljubljana nadaljevali z oživljanjem. Reanimacija je bila uspešna.

Gasilci so s pomočjo vrvne tehnike osebo prenesli po brežini do reševalnega vozila s katerim je bila prepeljana v UKC Ljubljana. Na intervencijo so bili na drugem bregu Save aktivirani tudi gasilci PGD Beričevo, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.