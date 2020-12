Po poročanju tujih tiskovnih agencij je pričakovati, da bo agencija dala zeleno luč za odobritev cepiva. Nato ga mora odobriti še Evropska komisija, kar velja za formalnost in bi lahko sledilo v nekaj dneh. S tem bi bila odprta pot za množično cepljenje v vseh članicah Evropske unije, povzema STA.

V agenciji poudarjajo, da ne bodo popuščali pri varnostnih standardih. "Odobritev za trg zagotavlja, da bo cepivo proti covid-19 ustrezalo tistim visokim standardom EU, ki veljajo za vsa cepiva ali zdravila," so zapisali v sporočilu za javnost.

V nekaterih državah so ga že odobrili

Cepivo ameriškega farmacevtskega velikana in nemškega biotehnološkega podjetja so že odobrili v Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi, EU pa še čaka na odobritev agencije Ema. Ta že več tednov preverja klinične in znanstvene podatke proizvajalca. "Nenehno si prizadevamo za odobritev prvega cepiva proti covid-19," je poudarila direktorica agencije Emer Cooke.

Ema je sprva sporočila, da bo postopek preverjanja zdravila zaključen najpozneje 29. decembra, zdaj pa bo končan osem dni prej. Se bo pa odbor agencije za zdravila za ljudi sešel tudi 29. decembra, če se bo izkazalo za potrebno, so še sporočili iz Eme.