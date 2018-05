Domžalski slamnik so izdelovali celo v New Yorku #video

Najbolj množična domača obrt v Sloveniji je suha roba. Zapiski o njej so na slovenskem ozemlju nastali že v 14. stoletju. Medtem ko je lončarstvo najstarejša obrt v Prekmurju, ročno klekljana čipka pa zaščitni znak Idrije z okolico, so Domžale tisti znani obrtni kraj, kjer izdelujejo najlepše in najfinejše slamnike. Te so domžalske šivilje med drugim ponesle tudi do daljnega New Yorka.

Novinarka: Petra Vehovar/Video: Planet TV

Tradicionalen domžalski slamnik nastane v manj kot desetih minutah, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. Ena od tistih, ki še vztrajajo v tej starodavni obrti in ohranjajo domačo tradicijo, je tudi upokojena izdelovalka slamnikov Joži Košak.

Slamnike je z veseljem in zanosom šivala dolgih 37 let

"S slamnikarstvom sem se začela ukvarjati, ko je pri nas doma mama pletla kite," se je spominjala Košakova. V njeni družini je bilo šest otrok, mami pa so pri pletenju kit pomagali vsi otroci. Košakova je bila tista, ki je mamine kite nato začela voziti v tovarno Univerzale v Domžalah.

Domžalske podružnice za izdelavo slamnikov so se v preteklosti med drugim razširile na Dunaj, v Prago, Budimpešto, Bratislavo, Brno, Bukarešto, Firence in tudi v New York. V zadnjem so leta 1882 slamnike začele šivati tri Domžalčanke, ki so bile hkrati tudi prve newyorške Slovenke.

Domžalčanke so slamnike ponesle tudi v daljni New York. Foto: Planet TV

Znanje in tradicijo prenaša na mlajše generacije

V delavnici, kjer so iz omenjenih kit šivali slamnike, je Košakova dobila svojo prvo in hkrati tudi zadnjo službo. Slamnike je šivala dolgih 37 let. Čeprav je bilo zaradi višanja norm včasih naporno, prizna, da je to vedno počela z veseljem.

Svoje dragoceno znanje upokojenka zdaj prenaša tudi na mlajše generacije. Njen tečaj v Slamnikarskem muzeju v Domžalah trenutno obiskuje osem udeleženk. "Joži je odlična mentorica, hkrati pa je tudi fantastičen človek, ki te navduši," je dejala mlada šivilja Ana Cajhen.

Čeprav je sprva mislila, da ji ne bo nikoli uspelo sešiti slamnika, zdaj izpod njenih rok prihajajo prave umetniške stvaritve. "Ko sem na prvem tečaju naredila svoj prvi slamnik, sem spoznala, da me to veseli in da bi to rada počela," je pripovedovala Cajhnova.

Če se želite izogniti potenju, pred nakupom vedno preverite material

Tradicionalen domžalski slamnik žirardi je ime dobil po znanem opernem pevcu Alexanderju Girardiju, saj ga je nosil skoraj vedno in povsod. Postopek izdelovanja slamnika se je skozi vsa leta ohranil, pri šivanju pa morajo biti šivilje med drugim pozorne na velikost modela in širino kite.

A pozor, vsak slamnik, ki ga najdete na trgovskih policah, ni narejen iz slame. Če se poleti pod vročim soncem nočete še bolj potiti, pred nakupom obvezno preverite material, so še poročali na Planet TV.