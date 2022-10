Direktor Elesa z izračuni predstavil razloge za izklop Teša iz omrežja

Direktor Elesa Aleksander Mervar je v današnjem daljšem zapisu z izračuni podrobneje pojasnil razloge, zakaj je predlagal, da gresta peti in šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) v mirovanje v času od 15. oktobra do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra letos. Mervar je poudaril dinamičnost sistema. Meni, da ni razloga za paniko.

Direktor sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja Eles Aleksander Mervar je v zapisu med drugim spomnil, da je 21. septembra letos po konferenci v Velenju za medije dejal, da pričakuje, da bo Teš ves čas remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek) deloval nemoteno, vendar pa je od takrat prišlo do sprememb okoliščin, ki jih je treba upoštevati.

Izpostavil je sabotažo dveh plinovodov severni tok, ki so jo švedske oblasti zaznale 26. septembra in s čimer so možnosti dobav ruskega plina bistveno nižje, še piše STA. Druga se nanaša na padec terminskih (DayAhead in SPOT) cen na evropskih borzah, hkrati je omenil še stebrni udar 12. oktobra na enem izmed dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje, zaradi česar se pričakuje nižji izkop lignita, kot je bil upoštevan v projekcijah od 1. novembra letos do 31. marca 2023.

Zato je sredi minulega tedna naročil oceno obratovanja prenosnega elektroenergetskega sistema v primeru, da ne obratujeta tako Nek, ki je v remontu do 2. novembra, kot Teš.

"Analize so pokazale, da bi prenosni sistem lahko nemoteno deloval tudi v takšni situaciji, predvsem zaradi naprav, ki smo jih vključili v sistem v zadnjih dveh letih v okviru EU projekta SincroGrid," je zapisal Mervar, ki je preveril tudi dolgoročne vremenske napovedi. Foto: Bor Slana

Te, kot je zapisal, do konca remonta Neka ne kažejo nekih bistvenih ohladitev. Zaradi vsega navedenega je predlagal, da gre Teš v mirovanje s 15. oktobrom do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra letos.

Kot je pojasnil, je njegov predlog izhajal iz dveh predpostavk. Prva se nanaša na znižanje tveganj nezmožnosti uvoza električne energije v mesecih nizkih temperatur in najvišje letne porabe, druga pa na ekonomske učinke za Holding Slovenske elektrarne (HSE) oziroma državo kot posredno lastnico Teša.

Predstavil je primerjalne izračune, kaj za Teš pomeni izkop lignita oz. uporaba uvoženega premoga v prihodnjih mesecih glede na terminske cene. "Vse je bistveno cenejše kot povprečna terminska cena 557 evra za obdobje december 2022 - februar 2023," zatrjuje Mervar.

Proizvodnja električne energije s premogom bo torej v zimskih mesecih cenejša kot uvoz, zato je, kot kaže, smotrno z njim varčevati. Pozimi bo namreč uvoz elektrike precej dražji, kot je sedaj. Foto: Bor Slana