Dijaki z esejem iz maternega jezika danes začenjajo splošno maturo

Več kot 43.500 učencev šestih in devetih razredov osnovne šole bodo danes s preizkusom iz slovenščine začeli nacionalno preverjanje znanja (NPZ), s katerim preverjajo njihovo znanje pri treh predmetih. Dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa bodo z esejem iz maternega jezika začeli splošno maturo. K temu se je prijavilo 6.551 kandidatov.

Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič pa bo k njej pristopilo 6.275 kandidatov, kar je 170 več kot lani.

Za esej štiri dramska dela

Prva maturitetna izkušnja bo tudi letos esej. Letošnji tematski sklop Ženska na odru sveta za esej pri slovenščini obsega besedila Antigona antičnega trageda Sofokleja, Antigona Dominika Smoleta, Nora (Hiša lutk) Henrika Ibsena in Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma.

Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja.

Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 27. majem in 13. junijem. Matematika bo na vrsti 3. junija, med 30. majem in 14. junijem bodo pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo med 12. in 21. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 10. julija. Na spomladanskem roku je splošno maturo v preteklih letih uspešno opravilo med 84 in 87 odstotki prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 odstotki.

Poklicno maturo bo opravljalo 1.848 kandidatov

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.848 kandidatov (lani 1809), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Nacionalno preverjanje znanja pa letos čaka 22.341 šestošolcev na 493 šolah in 21.251 devetošolcev na 484 šolah.

Danes bodo šestošolci in devetošolci pisali preizkus iz slovenščine, v ponedeljek pa iz matematike. 10. maja bodo učenci šestega razreda pisali test tujega jezika, učenci devetega razreda pa preverjanje iz tretjega predmeta. Za letos je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje določilo, da bodo tretji predmeti fizika, glasbena umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika ter prvi tuj jezik.

K letošnjemu preverjanju znanja se je prijavilo tudi 2.463 šestošolcev in 2.470 devetošolcev s posebnimi potrebami.

Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ za učence devetega razreda bo 15. junija, za učence šestega razreda pa 23. junija.