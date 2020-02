Čelno trčenje: umrl voznik osebnega vozila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je zgodila na glavni cesti med Kidričevim in Slovensko Bistrico. V prometni nesreči sta čelno trčila voznik osebnega avtomobila in voznik tovornega vozila za prevoz perutnine. Obe vozili sta po trčenju zapeljali z vozišča.

Gasilci so morali voznika osebnega avtomobila s tehničnim posegom rešiti iz vozila. Reševalci in zdravnica so mu na kraju nudili pomoč, vendar je na kraju prometne nesreče umrl.

Na kraju je tudi večje število poginulih in ranjenih piščancev. Na vozilu jih je bilo naloženih okoli tri tisoč.