Če ne bo zvišanja plač, poštarji za april napovedujejo stavko

Položaj zaposlenih se slabša, lastniki pričakujejo, da se poštarji odpovedo priborjeni uskladitvi plač z inflacijo in pristanejo na znižanje števila zaposlenih, je po poročanju televizije v pismu lastnikom zapisal Saša Gržinić iz sindikata.

A na to ne bodo pristali, prenehali bodo dostavljati klasična pisma in položnice, pripravljeni so ustaviti poslovanje med podjetji in državljani, so napovedali.

Zahtevajo zvišanje plač za šest odstotkov

"Očitno si delodajalec želi implementirati samo predloge svojih strokovnih služb. Zato še toliko bolj menimo, da socialni dialog ne teče," je za TVS dejala vodja sindikata Dijana Kos.

V sindikatu izhajajo iz lanske kolektivne pogodbe o uskladitvi plač, po njihovem izračunu bi se morale plače zvišati za najmanj šest odstotkov. Še s tem bi zaostajale za inflacijo, saj je ta lani presegla deset odstotkov.

Neuresničen je tudi nefinančni del dogovora iz časa stavke leta 2019. Največ slabe volje povzroča predlog novega načrta dostav. "Dejansko bodo še tisti delavci, ki so ostali, dodatno obremenjeni, ker model predvideva razpolovitev terenov, širitev terenov ..." je dejala Kosova.