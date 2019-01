Bi morali telefoniranje med vožnjo strožje kaznovati #video

Veliko tveganje za varno vožnjo predstavlja uporaba telefona. V Sloveniji živi 2.066.000 ljudi, telefonov pri nas pa je 2.246.000. Skoraj 200 tisoč telefonov več.

V povprečju naj bi na telefonu vsak dan zapravili dve uri in 57 minut, kar znese dobrih 20 ur na teden.

V enakem času bi recimo lahko pretekli pet maratonov, pogledali 20 epizod najljubše serije ali prebrali kompletno Ano Karenino, ki ni ravno najkrajši klasični roman. Pametni telefoni nam kradejo pozornost doma in med delom, zato so na primer trgovkam v Mercatorju celo prepovedali njihovo uporabo.

"Oči gledajo, možgani ne vidijo, ker so preobremenjeni z drugimi funkcijami, razmišljamo o tem, kaj bomo povedali, kdo je na drugi strani, gledamo v telefon in pač druge stvari," pojasnjuje Igor Velov, direktor Javne agencije za varnost prometa.

Med vožnjo telefonira 75 odstotkov slovenskih voznikov

Čeprav Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo opravlja preventivne akcije in da kazen znaša 120 evrov, telefone med vožnjo še vedno uporablja 75 odstotkov slovenskih voznikov.

Prometne nesreče, ki se zgodijo zaradi telefoniranja med vožnjo, so vsako leto hujše. Na Agenciji za varnost prometa se zato zavzemajo za strožjo zakonodajo, da bi tak prekršek obravnavali kot hujši.

Posledično seveda to pomeni povečanje globe in kazenske točke. A niti visoke kazni ne bodo dovolj, dokler se ne spremenita razmišljanje in vedenje ljudi. Samo takrat se lahko doseže trajna in stabilna varnost.