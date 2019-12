Potem ko je konec novembra izbruhnila afera s podkupovanjem delavcev na tehničnih pregledih, ki so potrjevali vozila, ki so imela resne tehnične pomanjkljivosti, je policija končala izvajanje izrednih pregledov zaseženih vozil. Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda, pri večini so ugotovili kritične napake.

Policija je konec novembra razkrila obsežno kriminalistično preiskavo v povezavi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane. Več kot sto sodelujočih kriminalistov je opravilo 35 hišnih in osebnih preiskav, v okviru katerih so zasegli več predmetov in listin. Preiskava se je začela zaradi informacij, da je v Ljubljani mogoče opraviti tehnični pregled vozila, čeprav to ni tehnično brezhibno. Pri nadaljnjem preverjanju pa je policija prišla do podatka, da je tovrstna praksa redna pri enem izmed ponudnikov tehničnih pregledov na območju Ljubljane.

V preteklem tednu pa so kriminalisti v navedeni preiskavi končali izvajanje izrednih tehničnih pregledov zaseženih osebnih, tovornih in priklopnih vozil. Izvajalci tehničnih pregledov so na izrednih tehničnih pregledih kontrolirali 19 tovornih vozil, sedem polpriklopnih vozil in 12 osebnih vozil. Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pri večini vozil so ugotovili kritične napake na vozilih, katerih udeležba v cestnem prometu predstavlja nevarnost za preostale udeležence v prometu. Še posebej kritična so bila večja tovorna vozila, ki so imela okvare na krmilnih mehanizmih, zavorah in blažilnih sistemih.

Preiskava se nadaljuje

Pri izvajanju tehničnih pregledov je poleg kriminalistov in tehničnih preglednikov sodeloval tudi inšpektor za promet in predstavnik agencije za varnost prometa (AVP).

Kriminalisti še naprej zbirajo obvestila in bodo po vseh zbranih obvestilih o tem dodatno obveščali pristojno državno tožilstvo.