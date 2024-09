Na 13. Dnevu inovativnosti nagradili najboljše Talumove inovatorje in razkrili podobo 70 metuljev

Po petkovi, 20. septembra 2024, slovesnosti ob odprtju kipa 70 metuljev so v Talumu popoldne podelili še priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se v zadnjem letu najbolj izkazali na področju inovativnosti. V obdobju od 1. septembra 2023 do 31. avgusta letos so v Talumu zabeležili 1033 koristnih predlogov, dve tehnični izboljšavi, ki letno prineseta več kot sto tisoč evrov gospodarske koristi, ter prejeli najprej zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice in nato še srebrno priznanje GZS na državni ravni. V okviru natečaja Upam si! so Talumovke in Talumovci letos podali 29 predlogov z zelo raznolikih področij.

Predsednik uprave Taluma Marko Drobnič poudarja, da se lahko tovarna pohvali z dolgoletno in visoko cenjeno tehnično kulturo, saj so jo skrbno negovali vseh 70 let svojega obstoja. "Osredotočeni smo na raziskovalno-razvojno trženje in spremljanje tehničnih potreb svojih strank. Postali smo njihovi strateški partnerji v razvoju, kar nam omogoča ustvarjanje novih poslovnih priložnosti."

Foto: Stanko Kozel / Talum

Trije nagrajenci za množično inovativno dejavnost

Množično inovativno dejavnost v Talumu spremljajo v obdobju od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta. V tem obdobju so obravnavali 1033 inovacijskih predlogov. Danes so nagradili tri sodelavce, ki so podali največ inovacijskih predlogov. Najbolj so bili aktivni Valerija Kozel, vodja izmene mehanske obdelave v PE Ulitki s 60 predlogi. Iz PE Ulitki prihaja tudi Mojca Vrabič, operaterka mehanske obdelave, z 52 predlogi. Aleksander Krajnc, vodja vzdrževanja iz PE Servis in inženiring je podal 46 predlogov.

Nagrajenci v kategoriji množična inovativna dejavnost. Foto: Stanko Kozel / Talum

Upam si! 2024

V okviru natečaja Upam si! so letos v Talumu sicer prejeli 29 predlogov z zelo raznolikih področij. Med prejetimi predlogi je osemčlanska komisija izbrala tri najboljše, in sicer digitalizacijo tehnične dokumentacije z E-Plan-ePocket (Klemen Butolen), planiranje v ERP-sistemu Infor LN (Boris Kelenc) ter pridobivanje zelenega vodika (Matjaž Škerget).

Nagrajenci akcije Upam si! Foto: Stanko Kozel / Talum

Profesionalna inovativna dejavnost

Na področju tehničnih izboljšav so v Talumu od novembra 2023 do konca avgusta 2024 obravnavali in ocenili dve tehnični izboljšavi. Obravnavani tehnični izboljšavi prinašata za 102.745 evrov letne gospodarske koristi.

Nagradili so tehnični izboljšavi:

- menjava izolacijskega materiala na pokrovu filtra Aldegas (Branko Vogrinec),

- menjava izolacijskega materiala med pokrovom in rotorjem filtra Aldegas (Branko Vogrinec in Marko Horvat).

Talumovci so bili tudi med prejemniki priznanja za najboljše inovacije v Podravski regiji, ki jih podeljuje Štajerska gospodarska zbornica. Zlato priznanje so si prislužili za inovacijo VisionGuard – strojni vid v proizvodnji ulitkov, ki so jo razvili v okviru projekta Aluminij 4.0, financiranega iz slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Pri snovanju inovacije so s Skupino Talum sodelovali tudi Mitja Okršlar, Peter Ambrožič, Andrej Mohorc in Božo Samac (Iskra PRO Kranj), Žan Sajko in Uroš Planko (Roboteh), mag. Mitja Pajek, dr. Rok Okorn, Tadej Šteblaj in Jan Klančnik (Tri Sense) ter mag. Tomaž Pogačnik (Comland). Talumovi inovatorji so Dejan Lorber, Rok Erjavec, Robert Štrafela, Suzana Črnko in Marko Planinšek. Inovacija je na državni ravni, na Dnevu inovativnosti GZS, prejela srebrno priznanje.

Nagrajenci v kategoriji profesionalna inovativna dejavnost. Foto: Stanko Kozel / Talum

