Japonska preizkuša humanoidne robote na letališčih

Družba Japan Airlines uvaja prvi preizkus uporabe humanoidnih robotov na letališčih na Japonskem. Z eksperimentom želi zmanjšati kronično pomanjkanje delovne sile. Roboti bodo na letališki ploščadi premikali prtljago in tovor.

Letalska družba Japan Airlines (JAL) v sodelovanju s tehnološkim partnerjem GMO AI & Robotics začenja testiranje humanoidnih robotov na letališču Haneda v Tokiu.

Njihova glavna naloga bo premikanje ter nakladanje in razkladanje prtljage in tovora na letališki ploščadi. V prihodnosti bi jih lahko uporabljali tudi za čiščenje letal in upravljanje letališke opreme. Roboti lahko delujejo omejen čas (od dve do tri ure), nato pa potrebujejo polnjenje.

Humanoidni robot med medijsko predstavitvijo v hangarju letala družbe Japan Airlines na letališču Haneda v Tokiu | Foto: Reuters Humanoidni robot med medijsko predstavitvijo v hangarju letala družbe Japan Airlines na letališču Haneda v Tokiu Foto: Reuters Letališče Haneda letno oskrbi več kot 60 milijonov potnikov. Projekt, ki naj bi potekal do leta 2028, je namenjen razbremenitvi zaposlenih v času naraščajočega turističnega prometa in pomanjkanja delovne sile. Pri tem poudarjajo, da bodo ključne naloge, kot je zagotavljanje varnosti, še naprej opravljali ljudje.

