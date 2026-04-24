Po ulicah največjih kitajskih mest že vozi več tisoč taksijev brez voznika, iz daljnega Vzhoda pa tehnologija hitro prodira tudi v našo soseščino.

Ne le moderen javni transport, digitalizacija in prehod na elektrificirane nove avtomobile (pol vseh prodanih že ima priključni kabel), Kitajska prometna realnost že pozna tako imenovane "leteče avtomobile" (uradno so to droni eVTOL, ki vzletajo in pristajajo navpično) in tudi povsem samodejne taksije brez voznika. Ti vozijo tudi po Pekingu, ki te dni gosti najpomembnejšo avtomobilsko razstavo leta. Med vodilnimi ponudniki je komaj deset let stara družba Pony.ai, ki sodeljuje z različnimi avtomobilskimi proizvajalci. Videoposnetek nazorno pokaže, kako gladko poteka taka vožnja po ulicah kitajske prestolnice.

Video – robotaksi brez voznika v Pekingu

Pony.ai je te dni v Pekingu izpostavil napredek pri zniževanju stroškov svojih robotaksijev sedme generacije. Skupni strošek vozila, ki vključuje tako sistem za avtonomno vožnjo kot osnovno vozilo, naj bi na kitajskem trgu leta 2027 padel pod 230 tisoč juanov, kar je manj od trenutne izhodiščne cene lokalno izdelanega modela tesla model 3 na Kitajskem.

Po predstavitvi sedme generacije vozil so svojo floto povečali z 270 na več kot 1.400 vozil. Število registriranih uporabnikov je preseglo milijon, kar je skoraj trikrat več kot leto prej. Najnovejše znižanje stroškov naj bi omogočilo množično proizvodnjo. Podjetje načrtuje, da bo do konca letošnjega leta svojo floto povečalo na več kot tri tisoč robotaksijev in razširilo prisotnost na 20 mest po svetu, pri čemer naj bi bila skoraj polovica teh mest zunaj Kitajske.

Čeprav se vse to dogaja na Kitajskem, in sicer v Pekingu, ki je na primer od Slovenije oddaljen vsaj 7.500 kilometrov zračne razdalje, je ta tehnologija tudi nam precej bližje kot si večina danes misli in kot smo si še pred nekaj leti predstavljali.

Letos v začetku leta smo v Zagrebu preizkusili popolnoma samodejno vožnjo s serijsko teslo model 3 (pod nadzorom "voznika"), v hrvaški prestolnici je družba Verne (del Rimac Group) začela s prvim pilotnim komercialnimi vožnjami lastnih samodejnih taksijev na osnovi tehnologije Pony.ai. Ti so tudi partner Uberja za storitve v Evropi, kamor letos prihaja ameriški Waymo. Medtem je Nizozemska podelila Tesli dovoljenje za polno samodejno vožnjo njihovih lastniških avtomobilov, le da je za vožnjo še vedno odgovoren voznik.

Mestni prevozi so tu seveda najzanimivejši. Ljubljana je z 280 tisoč prebivalci velika le za dober odstotek Pekinga, a tehnologija, storitve in načini mobilnosti bodo iz velemest prešli tudi v manjša mesta.

Kakšno opremo mora imeti taksi brez voznika?

Avtomobil iz zgornjega videa je arcfox alpha T5, ki sodi pod okrilje znamke BAIC, programsko znanje pa torej dodaja Pony.ai.

Pony.ai in BAIC sta sodelovanje začela leta 2024. Omenjeni avtomobil so predstavili pred enim letom na avtomobilski razstavi v Šanghaju, od takrat pa so jih izdelali že več kot 600. V komercialne namene prevozov na zahtevo jih uporabljajo v Pekingu, Šenzenu in Guangzhouju.

Vsako vozilo je opremljeno s 34 senzorji v šestih kategorijah, med njimi z 9 lidarji, 14 kamerami in štirimilimetrskimi radarji. Takšna konfiguracija omogoča popolno 360-stopinjsko pokritost ter zaznavanje okolice in objektov na razdalji do 650 metrov, kar vozilu omogoča obvladovanje širokega spektra voznih scenarijev in razmer na cesti.

Senzorski sklop dopolnjuje lastni sistem samodejnega čiščenja, ki zagotavlja zanesljivo delovanje senzorjev tudi v zahtevnih ali neugodnih razmerah. To omogoča zaznavanje in odzivanje v realnem času v mestnem in avtocestnem okolju ter v slabem vremenu, kot so dež, sneg ali megla.

Vozilo temelji na večnivojski redundantni arhitekturi z več kot 20 varnostnimi redundancami in več kot tisoč nadzornimi protokoli, kar zagotavlja visoko raven varnosti delovanja. Potnikom je na voljo tudi SOS-gumb, ki v nujnih primerih omogoča takojšnjo povezavo z oddaljenim centrom za pomoč.

Pilotni test tudi v Ljubljani? Da, če bodo dovoljenja …

Nizozemska je kot prva evropska država podelila Tesli dovoljenje za polno samodejno vožnjo njihovih lastniških avtomobilov, le da je za vožnjo še vedno odgovoren voznik. Omenjeni Verne je začel preizkušanje komercialnih prevozov v Zagrebu. Na prevoz se je mogoče naročiti, a le v čakalno vrsto in tudi prevozi za zdaj potekajo le v omejenem območju Zagreba. Kaj pa Slovenija? Marko Femc iz podjetja Plan-net Avto je tudi javno že napovedal, da bi primeru izdaje dovoljenj s strani ministrstva za infrastrukturo in mestne občine Ljubljana v Slovenijo za testne namene pripeljal enega izmed samovozečih taksijev iz tovarne BAIC.

