Ukrajinci izvedli zgodovinski bojni podvig: "Brez vojakov. Samo stroji." #video

Ukrajinska vojska je izvedla zgodovinski bojni podvig. Z oboroženim zemeljskim robotom s pomočjo brezpilotne ladje je uspešno pristala na okupirani obali Krima, ne da bi svoje vojake pri tem izpostavila smrtni nevarnosti.

Ukrajinci so združili dve že preizkušeni brezpilotni tehnologiji v eno operacijo, kar je oboroženemu zemeljskemu robotu omogočilo, da doseže obalo okupiranega Krima. Ukrajinski portal United24 Media je poročal, da je v misiji brezpilotno plovilo prevažalo kopenskega robota, oboroženega z mitraljezom, kar je ukrajinska vojska opisala kot prvi tovrstni bojni podvig na svetu.

Prva bojna misija te vrste na svetu

"To je prva znana bojna misija te vrste na svetu. Kopenski robotski sistem je bil dostavljen na sovražnikovo obalo z brezpilotno pomorsko platformo, pristal je na okupiranem ukrajinskem ozemlju in bil uporabljen za izvedbo bojne misije," je v izjavi, ki jo je povzel United24 Media, zapisala ukrajinska brigada.

Operacija je bila izvedena na prelazu Kinburn v južnem delu ukrajinske nikolajevske regije. Ruske sile so na tem ozkem obalnem pasu polno prisotne s topništvom in izvidniškimi brezpilotnimi letali, zato je vsako konvencionalno pristajanje izjemno tvegano.

Uporabili kopensko vozilo Rys

Ukrajinska vojska uradno ni razkrila, kateri robotski sistem je bil uporabljen, vendar posnetki kažejo, da gre za ukrajinsko brezpilotno kopensko vozilo Rys, ki ga je izdelalo podjetje Roboneers s sedežem v Lvovu. Opremljeno je s 7,62-milimetrskim mitraljezom.

Rys je bil prvotno razvit za logistične naloge in evakuacijo ranjencev. Osnovna različica lahko prevaža do 150 kilogramov tovora, medtem ko ima zmogljivejša različica Rys PRO nosilnost do 300 kilogramov. Ukrajinske sile platformo po potrebi za bojne misije opremijo tudi z daljinsko vodeno orožno postajo Roboneers ShaBlya.

Omenjena misija pristanka robotov je del širše uporabe robotskih sistemov v ukrajinskih oboroženih silah. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so enote brezpilotnih kopenskih sistemov junija izvedle več kot 16.600 logističnih misij in evakuacij, kar je 18,6 odstotka več kot maja, medtem ko se skupno število takšnih misij od začetka leta 2026 podvoji približno vsake štiri mesece, piše portal Defense Blog.