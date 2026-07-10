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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 7. 2026,
13.55

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek
letališče Ryanair letalo incident

Petek, 10. 7. 2026, 13.55

22 minut

Na Ryanairovem letalu potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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letališče ryanair | Letalo je na grškem letališču varno pristalo, moškega pa so hospitalizirali. | Foto Guliverimage

Letalo je na grškem letališču varno pristalo, moškega pa so hospitalizirali.

Foto: Guliverimage

Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki potegnili nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodiščno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, najverjetneje zaradi trenja.

Okno je razbil kos odpadnega materiala, ki se je odtrgal od enega od letalskih motorjev. Incident naj bi se po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA zgodil, medtem ko se je letalo zaradi zaznanih težav z motorji že vračalo na izhodiščno letališče.

Iz okna je posesalo glavo in ramena potnika 

Eden od potnikov je dejal, da se je nekaj minut po vzletu letala zaslišal glasen pok, nato se je razbila steklena plošča okna, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po besedah drugega potnika je iz letala posesalo glavo in ramena srbskega potnika.

Letalo je na grškem letališču varno pristalo, moškega pa so hospitalizirali. Po navedbah ANSE je bil pri zavesti, a v šoku. Poleg njega so v bolnišnico preventivno prepeljali še tri potnike, ki so zdravstveno ustanovo že zapustili.

Ryanair je zagotovil nadomestno letalo, pristojni organi pa vzroke okvare motorja še preiskujejo.

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