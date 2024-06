Rast povpraševanja po nafti se bo zaradi prehoda na čiste vire energije v prihodnjih letih upočasnila, kar bi lahko ob pričakovanem povečanju pridobivanja nafte do konca desetletja vodilo v velike presežke nafte na trgu in znatne posledice za naftni trg, ocenjuje Mednarodna agencija za energijo (IEA).

IEA v danes objavljenem letnem poročilu napoveduje, da se bo svetovno povpraševanje po nafti proti koncu desetletja ustalilo pri 106 milijonih 159-litrskih sodov dnevno in da se bo hkrati zmogljivost črpanja povečala na 114 milijonov sodov dnevno.

To bi pomenilo presežek osmih milijonov sodov dnevno na trgu, kar bi bila z izjemo vrhunca omejitvenih ukrepov zaradi covida-19 v letu 2020 največja raven presežnih zmogljivosti doslej. "Tako velike presežne zmogljivosti bi lahko imele znatne posledice za naftne trge, vključno vključno z gospodarstvi držav Opeca in drugih ter tudi ameriško industrijo pridobivanja nafte iz skrilavca," piše IEA.

Med razlogi za upad svetovnega povpraševanja IEA izpostavlja prehod na električne avtomobile skupaj z izboljšanjem učinkovitosti goriv za avtomobile z motorji z notranjim zgorevanjem ter zmanjšanje porabe nafte v državah na Bližnjem vzhodu za proizvodnjo električne energije.

Povpraševanje po nafti bodo v tem obdobju po oceni IEA medtem še naprej spodbujale azijske države ter letalska in petrokemična industrija.

V ZDA se bodo proizvodne zmogljivosti močno okrepile

IEA obenem opozarja, da se bodo do leta 2030 v nekaterih državah, kot je ZDA, proizvodne zmogljivosti močno okrepile. "Proizvodne zmogljivosti na takšnih ravneh bi lahko privedle do znatnih posledic za naftne trge - tudi za gospodarstva držav proizvajalk nafte, ki so del združenja Opec, in zunaj njega, pa tudi za ameriško industrijo skrilavca," so izpostavili.

Objava poročila prihaja nekaj dni po tem, ko je razširjena skupina proizvajalk nafte Opec+ sporočila, da bodo omejitve črpanja nafte, ki veljajo od novembra 2022 in znašajo dva milijona sodov na dan, podaljšale do konca prihodnjega leta z izjemo manjšega povečanja za Združene arabske emirate (ZAE).

Osem članic skupine - Savdska Arabija, Rusija, Irak, ZAE, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman - se je medtem dogovorilo, da bodo za nekaj mesecev podaljšale omejitev dobave, nato pa jo bodo postopoma odpravile.

Naftna skupina Opec+, ki združuje 22 držav, je od konca leta 2022 zmanjšala dobavo za skoraj šest milijonov 159-litrskih sodov dnevno.