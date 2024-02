Nika Kovač: Sara in Asmir ali zakaj je pomemben upor proti visokim položnicam v Velenju

Kolumne pričenjam z zgodbami o svojih prijateljih, o ljudeh, ki so v mojem življenju pomembni, ki so me spremenili in me mnogo novega naučili. Vsak prvi teden v mesecu se veselim izbiranja teme naslednje kolumne, ko razmišljam o krasnih ljudeh in privilegiju, da jih poznam. Pogosto se zgodi, da med pisanjem kolumne akterje zgodbe pokličem in se z njimi nekaj časa družim.

Predvidevala sem, da bo tudi pri današnji kolumni enako. Ko sem iskala vsebino in navdih zanjo, sem razmišljala o različnih prijateljih in sodelavcih ter njihovih zgodbah. Moje misli pa so se vedno znova vračale k Sari in Asmirju, čeprav ju ne poznam. Ne vem, s čim se ukvarjata, kaj ju v življenju veseli in kdo so ljudje, s katerimi se družita. Nisem prepričana, da bi ju na ulici prepoznala ...

Nanju sem postala pozorna po naključju. Facebookov algoritem me je usmeril na video, ki ga je posnela Sara. V njem govori o izjemno visokih položnicah za ogrevanje, ki so jih prejeli občani Velenja. Nekatere presegajo znesek 400 evrov.

Sara je v videu napovedala upor in boj za socialno pravičnost. Izžarevala je željo po spremembi, kakršno poznamo tudi v Inštitutu 8. marec. Pomislila sem: "Ta ženska je ogenj, ne bo se ustavila."

Ob jutrih sem začela redno spremljati, kaj se dogaja na Sarinem profilu in v Velenju. Kako se povezuje in kako deluje skupnost ter kakšne so zahteve, ki jih naslavlja na lokalno oblast.

Sčasoma sem začela slediti tudi objavam Asmirja. Dejavnost obeh se me je dotaknila. Cenim njuno pokončno držo, humor in odločnost v prizadevanjih za spremembe. Sta upanje, da nastajajo skupnosti, ki jim je mar za druge, ki so glas proti zlorabam in korupciji, glas, ki kliče k odgovornosti tiste, ki so dolžni delati za korist ljudi, a tega ne počnejo.

Položnice, ki presegajo 400 evrov

Mati samohranilka z dvema otrokoma, ki težko plačuje najemnino in sprotne stroške, je prejela položnico za 345 evrov za komunalne storitve. Petčlanska družina, ki plačuje več kot 500 evrov najemnine, je prejela položnico za 441 evrov. Upokojenka, ki živi v hiši, pa kar za 855 evrov. Tako visoke položnice so decembra spravljale v obup ljudi v Velenju.

Sara in Asmir sta se s someščani angažirala. Ljudje so se povezali in organizirali protest. Udeležilo se ga je več kot tisoč Velenjčank in Velenjčanov. Mestne oblasti so pozvali k ukrepanju proti nevzdržno visokim položnicam. Zahtevali so preklic položnic, ki so jih prejeli, pa tudi ustavitev izdajanja novih in vsaj prepolovitev stroškov ogrevanja.

Asmir Bečarević je bil na protestu jasen: "Ne bomo dovolili, da kmet, ki pozimi nima sena, proda kravo. Prav tako ne bomo prodajali svojih stanovanj, da bomo plačali visoke položnice za ogrevanje. Zahtevamo takojšnjo znižanje cene toplotne energije za polovico!"

Protesta ljudske iniciative v Velenju zaradi previsokih položnic za ogrevanje se je udeležilo več kot tisoč Velenjčank in Velenjčanov. Foto: STA

Miza za pogovore, ki je sedem mesecev samevala

Decembrske visoke položnice za ogrevanje pa niso presenetile civilne iniciative Velenje. Že maja 2023 so opozorili mestno oblast, kaj se bo zgodilo v kurilnem obdobju, in pozvali, da jim prisluhne in ukrepa. A ni se odzvala, vsaj ne v zadostni meri.

Nadaljevanje poznamo. Ljudje so prejeli enormno visoke položnice in postalo je jasno, da prošenj, ki jih naslavljajo na mestno oblast, ta ne sliši. Preostalo jim je samo še to, da ukrepe odločno zahtevajo na protestu. Vodstvo občine se protesta ni udeležilo. Protestnikom in protestnicam so sporočili, da se z njimi ne bodo soočili na ulici, da se želijo pogovarjati za mizo.

"Miza je bila sedem mesecev pogrnjena, pa nas niste povabili," je podžupanji Velenja v oddaji Marcel na TV Slovenija ogledalo nastavila Sara.

Civilni družbi v Velenju je uspelo: na nevzdržno stanje je postala pozorna vsa Slovenija. Sprožili so val. Fotografije sredinega protesta v Velenju so preplavile družbena omrežja. Mestna oblast je bila stisnjena v kot, zato je stopila korak naproti someščanom in someščankam ter jim ponudila nekaj ukrepov pomoči, a težav še zdaleč ni rešila.

Občinsko komunalno podjetje je ceno ogrevanja znižalo za šest odstotkov. Izračunajte, kaj pomeni to pri položnici za 300 evrov. Da bo znesek nižji za pičlih nekaj evrov. Nekaj evrov bo prinesla še subvencija. Sprejeli so tudi sklep, da bodo poskrbeli za omejeno skupino najranljivejših občank in občanov, in sicer da jim bodo subvencionirali 40 odstotkov vrednosti položnic, a do višine 150 evrov.

To pomeni, da bodo v prihodnje upravičeni do toliko nižjega plačila samo tisti, ki so upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje. Povedano drugače, olajšave pri plačilu položnice ne bo imela samska oseba, ki prejema več kot 700 evrov dohodka mesečno, čeprav je prejela položnico za 280 evrov. Kako naj ta oseba, ki ima seveda tudi druge položnice in stroške, morda celo plačuje najemnino, preživi?

Pomoči za enormne decembrske položnice občina ne predvideva.

Nekaj ur po objavi te kolumne bo v Velenju nov protest. Protestniki podobno kot pred meseci zahtevajo, da občina ljudem pomaga pri stroških ogrevanja, tako da bodo lahko vsi živeli na toplem in tudi preživeli, opozarjajo pa, da mora svoje narediti tudi vlada.

Tudi več kot 800 evrov so dobili nekateri Velenjčani na položnicah za toplotno energijo, ki jo mestu zagotavlja termoelektrarna v Šoštanju. Foto: Shutterstock

TEŠ 6 – utelešenje najslabšega v slovenski politiki

Nepredstavljivo drago ogrevanje mestu Velenje zagotavlja šesti blok termoelektrarne v Šoštanju - TEŠ 6. Tisti TEŠ 6, katerega pogon je stal skoraj milijardo in pol evrov. Stroški te dokazano koruptivne zgodbe iz časov prve Janševe in nato tudi Pahorjeve vlade se niso končali z enormno preplačano gradnjo. TEŠ 6 skupaj s Premogovnikom Velenje vsako leto ustvarja večmilijonske izgube, ki jih bomo na koncu tako ali drugače plačali državljanke in državljani. In tudi zaradi tega istega TEŠ 6 ljudje prejemajo položnice, ki jih silijo na rob in pod rob preživetja.

TEŠ 6 predstavlja vse najslabše, kar je naredila slovenska politika. Tisti politiki, ki so najodgovornejši za postavitev "spomenika korupciji", kot kaže, za svoje odločitve ne bodo nikoli odgovarjali, čeprav bo družbo ta korupcijska zgodba zaznamovala še dolgo.

Tudi trenutni župan Velenja (prihaja iz stranke SD) je bil kratek čas direktor TEŠ 6, njegov predhodnik na direktorskem stolčku pa je trenutno poslanec SDS v državnem zboru. V tej nečedni zgodbi se je najbolj jasno pokazalo, da partikularni interesi skupin in posameznikov, ko gre za denar, nimajo barve in jih ne zanimajo politične delitve. Včasih je videti, da so slednje samo predstava za javnost. Ko ugasnejo reflektorji, pa je sodelovanje tako složno, kot bi ga promoviral bivši predsednik Pahor. Verjetno je prav zakrivanje tovrstnih povezav in ravnanj razlog, da politika spodbuja delitve in ovira razvoj Slovenije kot socialne in pravne države.

TEŠ 6 je simbol korupcije in nesprejemljivih političnih odločitev, tovrstna koalicija pa se nakazuje tudi zdaj v razčiščevanju spornega nakupa podrtije na Litijski. Tako kot TEŠ 6 je najbrž tudi to zgodba in simbol pohlepa. Sara, Asmir in uporni prebivalci in prebivalke Velenja pa so simbol solidarnosti, vztrajnosti in upanja.

Dajejo nam pomembno lekcijo. Kapitalski interesi so večkrat povezali stranke, ki na videz nimajo veliko skupnega. Ko je v igri zasebni interes, posamezniki in posameznice različnih političnih opcij sklepajo najrazličnejše dogovore. Mnogim ustreza, da tega ne opazimo, da imamo občutek, da smo globoko razdeljena in polarizirana družba.

Resnica je pogosto drugačna. Ljudje si želimo podobnih stvari: dostojnega življenja, varnega doma, toplote pozimi, varne skupnosti in zdravega okolja. Ko se povežemo za to, nam je vseeno, kakšne poklice opravljamo, koliko smo stari in koga obkrožimo na volitvah. Mar nam je skupno dobro.

Del takega boja je tudi dejavno upiranje korupciji, pozivanje k odgovornosti, vztrajanje pri zahtevah, da tisti, ki so izvoljeni in za to plačani, delajo v dobro vseh. To je pot, ki jo med drugim gradita Sara in Asmir. Pri tem se jima pridružujemo.

