Posodobite svoj računalnik z doživljenjskim Microsoft Officeom 2021 in Windowsom 11 že za 10,99 € na Keysoffu

Microsoft Office je dokazano najpriljubljenejši paket programov za upravljanje s komunikacijo, kot je e-pošta, ustvarjanje vsebine, kot so besedilni dokumenti in preglednice, in urejanje projektov. Če hočete prihraniti pri zanesljivi različici paketa programske opreme, razmislite o tej časovno omejeni ponudbi v Keysoffovi medsezonski razprodaji .

Microsoft Office Professional 2021 v tej izjemni ponudbi lahko omejen čas dobite že za 27,95 € (redna cena 299 €). Z nakupom doživljenjske licence boste dobili priljubljene programe, kot sta Word za napredno urejanje besedil in Excel za podrobno analizo podatkov. S PowerPointom lahko uporabniki oblikujejo interaktivne predstavitve, z Excelom urejajo preglednice, z Outlookom pa zlahka urejajo elektronsko pošto in urnike. Tudi MS Office 2019 Professional lahko dobite po najnižji ceni letos. Doživljenjska licenca stane samo 20,59 € (redna cena 219 €), kar je super za tiste z nizkim proračunom. Že danes opremite svoj računalnik s preverjeno različico Microsoft Officea.

Foto: Keysoff.com

Doživljenjska licenca za Microsoft Office že za 15 €

Foto: Shutterstock

Če vaš računalnik ne dela več najbolje in bi ga radi posodobili, razmislite o nakupu vzdržljivega operacijskega sistema. Najbolje ocenjeni operacijski sistem za vsak računalnik je Windows 11 Professional, Microsoftova najpriljubljenejša različica, ki ponuja inovativne varnostne rešitve, orodja za produktivnost in še marsikaj. Doživljenjska licenca na Keysoffu stane samo 13,55 € (redna cena 199 €). Windows 11 Pro je opremljen tudi z najnovejšimi posodobitvami in orodji, kot je Microsoft Copilot, pomočnik z umetno inteligenco, ki vam lahko pomaga spreminjati nastavitve računalnika, obnavljati dokumente in še marsikaj.

Foto: Shutterstock

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve