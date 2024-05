Najboljši trenutek za nakup najpriljubljenejše opreme

Dobro je uporabljati računalnik za delo in igro, ampak ne glede na to, ali opravljate samo osnovne naloge ali vodite podjetje, boste prej ali slej potrebovali programe za pisanje, preverjanje besedil, računanje in ustvarjanje predstavitev. Word, Excel in PowerPoint so osnovni programi, ampak najbrž ne želite plačevati naročnine Office 365.

Na srečo lahko v Keysoffovi posebni razprodaji dobite dosmrtno licenco za Microsoft Office Professional 2021 že za samo 27,95 evra (redna cena 299 evrov). MS Office 2021 vključuje osnovne programe, kot sta Word in Excel, poleg tega pa še Outlook, Access, Publisher in OneNote. Gre za enkraten nakup, kar pomeni, da vam ni treba ves čas plačevati naročnine. Takoj boste dobili dostop do licenčnega ključa za Office, da si ga boste lahko prenesli in namestili na računalnik. Če ne potrebujete najnovejše različice Officea, je na voljo tudi ugodnejša ponudba MS Office 2019 Professional za samo 20,59 evra. Povečajte svojo produktivnost z Microsoft Office še danes.

Foto: Keysoff.com

Dosmrtna licenca za Microsoft Office že za samo 15 evrov

Posodobitev operacijskega sistema ponavadi ni poceni, zdaj pa lahko na Keysoffu Windows 11 Professional dobite že za samo 13,55 evra (redna cena 199 evrov). Če ste umetnik, pisarniški delavec, študent ali igričar, vam bo posodobitev računalnika z Windowsom 11 Pro prišla še kako prav. Windows 11 Professional nudi izboljšave, oblikovane za lažje in boljše delo od doma. Posodobitve z umetno inteligenco uporabnikom omogočajo hkratno prikazovanje več programov, oblikovanje več namizij po meri in uporabo DirectX 12 Ultimate za igranje igric. Še danes pošteno posodobite računalnik.

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so dosmrtne in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi dosmrtne poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.