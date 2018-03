Zagorelo v stanovanju v Ljubljani. Policija sumi, da je šlo za kaznivo dejanje.

Ljubljanske policiste so danes okrog 9.30 obvestili, da je zagorelo v večstanovanjski stavbi v Avsečevi ulici v Jaršah. Po doslej zbranih podatkih je zaradi pregretja olja na štedilniku zagorelo v kuhinji. Eno poškodovano osebo so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Kot so naknadno sporočili s policije, so požar pogasili gasilci, policisti pa so opravili ogled kraja in zbrali obvestila. Ugotovitve ogleda kažejo, da je zagorelo v kuhinji zaradi pregretja olja na štedilniku. Ena oseba se je poškodovala pri poskusu gašenja.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Pri gašenju kuhinjskih požarov je sicer potrebna posebna previdnost. Kot je navedeno na spletni strani slovenskih prostovoljnih gasilcev Gasilec.net, je treba v primeru, ko smo prisotni pri vžigu olja ali masti, posodo takoj pokriti z mokro krpo ali pokrovko. Isto velja pri kuhanju v loncih, kozicah ali ponvah. Goreče posode nikakor ne prenašamo.



Najbolje je, da imamo pri hiši gasilnik, vsaj takšnega s šestimi kilogrami gasilnega prahu. Ko gasimo goreče olje ali mast z gasilnikom na prah, tega ne počnimo preblizu, ker lahko izmečemo gorečo tekočino, pač pa dva ali tri korake od ognja. Gasimo levo ali desno, s krajšimi presledki, vstran od sebe.