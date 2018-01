Vzrok za požar v Štepanjskem naselju je bil morda cigaretni ogorek

Da je vzrok požara, ki je izbruhnil okoli 18. ure, ravno cigaretni ogorek, nakazuje to, da je zagorela sedežna garnitura.

Policija dodaja, da v stanovanju v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Štepanjskem naselju ni prišlo do eksplozije, kakor so poročali mediji, temveč je zaradi vročine počilo steklo balkonskih vrat. Pri gašenju požara so sodelovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Štepanjsko naselje.

Vzrok smrti bo pokazala obdukcija

Truplo umrlega moškega so odpeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo opravili sanitarno obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.

Po prvih, nestrokovnih ocenah je nastalo tudi za deset tisoč evrov gmotne škode.